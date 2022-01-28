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Пушков сообщил об опасном сигнале США для России
Пушков увидел сигнал для России в ответе США по гарантиям безопасности - РИА Новости, 28.01.2022
Пушков сообщил об опасном сигнале США для России
США не собираются менять стратегию военного расширения, несмотря на требование России, написал в Telegram сенатор Алексей Пушков. РИА Новости, 28.01.2022
2022-01-28T04:00
2022-01-28T10:59
в мире
украина
киев
сша
алексей пушков
нато
сергей лавров
восточная европа
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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. США не собираются менять стратегию военного расширения, несмотря на требование России, написал в Telegram сенатор Алексей Пушков.Сенатор отметил, что в переданном Москве со стороны Вашингтона и Брюсселя письменном ответе на предложения по гарантиям безопасности отсутствует пункт об отказе от расширения НАТО на восток. По его мнению, западные партнеры хотят сосредоточиться на темах, которые не играют приоритетной роли для российской стороны.Ранее глава МИД России Сергей Лавров подчеркнул, что Вашингтон и его союзники в своем ответе по гарантиям безопасности не заявляли о нерасширении Североатлантического альянса на восток, а для Москвы этот вопрос в переговорах о безопасности играет ключевую роль.В последние месяцы отношения России и Запада стали еще более напряженными. США и НАТО обвиняют Москву в подготовке "вторжения" на Украину и на том фоне усиливают присутствие в Восточной Европе. Кремль отвергает все претензии и напоминают, что Киев не соблюдает Минские соглашения: украинские власти сосредоточили у линии соприкосновения половину личного состава армии и обстреливают ополченцев из запрещенного оружия.В Москве не раз указывали, что цель вбросов "об агрессии" — нарастить иностранную группировку у российских границ. Там также объясняли, что основная причина эскалации обстановки — действия США и НАТО, которые "накачивают" Украину вооружениями, тем самым подталкивая ее к военным авантюрам.На этом фоне в конце прошлого года Москва передала Брюсселю и Вашингтону проекты документов о гарантиях безопасности. Россия настаивает на прекращении военного сотрудничества блока с постсоветскими странами, отказе от создания баз на их территории, ограничении размещения ударных средств у российской границы, вывозе из Европы американского ядерного оружия и нерасширении НАТО на восток.
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в мире, украина, киев, сша, алексей пушков, нато, сергей лавров, восточная европа, россия
04:00 28.01.2022 (обновлено: 10:59 28.01.2022)
 
Пушков увидел сигнал для России в ответе США по гарантиям безопасности

Сенатор Пушков: США игнорируют Россию и не намерены менять стратегию военного расширения

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПредседатель Комиссии по информационной политике и взаимодействию со СМИ Совета Федерации Алексей Пушков
Председатель Комиссии по информационной политике и взаимодействию со СМИ Совета Федерации Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 28.01.2022
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Председатель Комиссии по информационной политике и взаимодействию со СМИ Совета Федерации Алексей Пушков. Архивное фото
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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. США не собираются менять стратегию военного расширения, несмотря на требование России, написал в Telegram сенатор Алексей Пушков.
Сенатор отметил, что в переданном Москве со стороны Вашингтона и Брюсселя письменном ответе на предложения по гарантиям безопасности отсутствует пункт об отказе от расширения НАТО на восток. По его мнению, западные партнеры хотят сосредоточиться на темах, которые не играют приоритетной роли для российской стороны.
"Итак, ответ США предлагает серьезный разговор, но по второстепенным вопросам, как заявил Лавров. Что, собственно, и ожидалось. США не намерены менять стратегию военного расширения", — отметил Пушков.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров подчеркнул, что Вашингтон и его союзники в своем ответе по гарантиям безопасности не заявляли о нерасширении Североатлантического альянса на восток, а для Москвы этот вопрос в переговорах о безопасности играет ключевую роль.
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Песков прокомментировал ответ США по гарантиям безопасности
В последние месяцы отношения России и Запада стали еще более напряженными. США и НАТО обвиняют Москву в подготовке "вторжения" на Украину и на том фоне усиливают присутствие в Восточной Европе. Кремль отвергает все претензии и напоминают, что Киев не соблюдает Минские соглашения: украинские власти сосредоточили у линии соприкосновения половину личного состава армии и обстреливают ополченцев из запрещенного оружия.
В Москве не раз указывали, что цель вбросов "об агрессии" — нарастить иностранную группировку у российских границ. Там также объясняли, что основная причина эскалации обстановки — действия США и НАТО, которые "накачивают" Украину вооружениями, тем самым подталкивая ее к военным авантюрам.
На этом фоне в конце прошлого года Москва передала Брюсселю и Вашингтону проекты документов о гарантиях безопасности. Россия настаивает на прекращении военного сотрудничества блока с постсоветскими странами, отказе от создания баз на их территории, ограничении размещения ударных средств у российской границы, вывозе из Европы американского ядерного оружия и нерасширении НАТО на восток.
Проект соглашения о гарантиях безопасности между Россией и НАТО
12 января, 08:43Инфографика
Проект соглашения о гарантиях безопасности между Россией и НАТО
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В миреУкраинаКиевСШААлексей ПушковНАТОСергей ЛавровВосточная ЕвропаРоссия
 
 
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