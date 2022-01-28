https://ria.ru/20220128/pushkov-1769895737.html

Пушков сообщил об опасном сигнале США для России

Пушков увидел сигнал для России в ответе США по гарантиям безопасности - РИА Новости, 28.01.2022

Пушков сообщил об опасном сигнале США для России

США не собираются менять стратегию военного расширения, несмотря на требование России, написал в Telegram сенатор Алексей Пушков. РИА Новости, 28.01.2022

2022-01-28T04:00

2022-01-28T04:00

2022-01-28T10:59

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украина

киев

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алексей пушков

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сергей лавров

восточная европа

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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. США не собираются менять стратегию военного расширения, несмотря на требование России, написал в Telegram сенатор Алексей Пушков.Сенатор отметил, что в переданном Москве со стороны Вашингтона и Брюсселя письменном ответе на предложения по гарантиям безопасности отсутствует пункт об отказе от расширения НАТО на восток. По его мнению, западные партнеры хотят сосредоточиться на темах, которые не играют приоритетной роли для российской стороны.Ранее глава МИД России Сергей Лавров подчеркнул, что Вашингтон и его союзники в своем ответе по гарантиям безопасности не заявляли о нерасширении Североатлантического альянса на восток, а для Москвы этот вопрос в переговорах о безопасности играет ключевую роль.В последние месяцы отношения России и Запада стали еще более напряженными. США и НАТО обвиняют Москву в подготовке "вторжения" на Украину и на том фоне усиливают присутствие в Восточной Европе. Кремль отвергает все претензии и напоминают, что Киев не соблюдает Минские соглашения: украинские власти сосредоточили у линии соприкосновения половину личного состава армии и обстреливают ополченцев из запрещенного оружия.В Москве не раз указывали, что цель вбросов "об агрессии" — нарастить иностранную группировку у российских границ. Там также объясняли, что основная причина эскалации обстановки — действия США и НАТО, которые "накачивают" Украину вооружениями, тем самым подталкивая ее к военным авантюрам.На этом фоне в конце прошлого года Москва передала Брюсселю и Вашингтону проекты документов о гарантиях безопасности. Россия настаивает на прекращении военного сотрудничества блока с постсоветскими странами, отказе от создания баз на их территории, ограничении размещения ударных средств у российской границы, вывозе из Европы американского ядерного оружия и нерасширении НАТО на восток.

https://ria.ru/20220127/otvet-1769771515.html

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киев

сша

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в мире, украина, киев, сша, алексей пушков, нато, сергей лавров, восточная европа, россия