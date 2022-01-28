https://ria.ru/20220128/proisshestvie-1769989262.html

На Урале один человек погиб при взрыве снаряда на предприятии

На Урале один человек погиб при взрыве снаряда на предприятии - РИА Новости, 28.01.2022

На Урале один человек погиб при взрыве снаряда на предприятии

В городе Реж Свердловской области на предприятии по утилизации отходов взорвался снаряд, есть погибший, несколько человек ранены, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 28.01.2022

2022-01-28T14:33

2022-01-28T14:33

2022-01-28T16:39

происшествия

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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. В городе Реж Свердловской области на предприятии по утилизации отходов взорвался снаряд, есть погибший, несколько человек ранены, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона."Один погиб на месте. Шесть человек доставлено в режевскую больницу: одна прооперирована, трое госпитализированы с множественными ранениями, двое после осмотра отправлены домой. В помощь режевским медикам выехала бригада Медицины катастроф", — рассказали в местном Минздраве.Взрыв прогремел в 15:06 (13:06 мск) на территории ООО "Гефест-М" на улице Калинина, пожара за ним не последовало. Предположительно, это был снаряд калибром 23 миллиметра.В результате разрушились внутренние перегородки здания размером 100 на 20 метром, выбиты стекла.Сейчас на месте работают оперативные службы.

https://ria.ru/20220118/snaryad-1768361005.html

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2022

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происшествия