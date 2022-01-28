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Тверская область
https://ria.ru/20220128/programma-1769951997.html
В Тверской области запустят программу по поддержке студенческих инициатив
В Тверской области запустят программу по поддержке студенческих инициатив - РИА Новости, 28.01.2022
В Тверской области запустят программу по поддержке студенческих инициатив
В Тверской области планируют запустить программу по поддержке студенческих инициатив по аналогии с программой поддержки местных инициатив (ППМИ), сообщил... РИА Новости, 28.01.2022
2022-01-28T12:17
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тверская область
общество
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тверская область
игорь руденя
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ТВЕРЬ. 28 янв – РИА Новости. В Тверской области планируют запустить программу по поддержке студенческих инициатив по аналогии с программой поддержки местных инициатив (ППМИ), сообщил губернатор региона Игорь Руденя в эфире телеканала "Россия 24" Тверь.Глава региона поддержал идею создания такой программы, с которой выступила тверская студентка Ярослава Михайлик.В пресс-службе регионального правительства отметили, что в 2022 году в Тверской области в рамках программы ППМИ планируется реализовать 188 проектов, прошедших конкурсный отбор. Глава региона поддержал просьбу Ассоциации муниципальных образований Тверской области увеличить финансирование программы, с тем, чтобы муниципалитеты, которые не прошли конкурсный отбор, смогли доработать свои проекты, документацию и реализовать их. В регионе будет проведён второй этап конкурсного отбора, что позволит дополнительно реализовать более 80 проектов.
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общество, тверь, тверская область, игорь руденя
12:17 28.01.2022 (обновлено: 12:22 28.01.2022)
 

В Тверской области запустят программу по поддержке студенческих инициатив

© Фото предоставлено пресс-службой Тверской областиГубернатор Тверской области Игорь Руденя в эфире телеканала "Россия 24" Тверь
Губернатор Тверской области Игорь Руденя в эфире телеканала Россия 24 Тверь
© Фото предоставлено пресс-службой Тверской области
Губернатор Тверской области Игорь Руденя в эфире телеканала "Россия 24" Тверь
Читать ria.ru в
ТВЕРЬ. 28 янв – РИА Новости. В Тверской области планируют запустить программу по поддержке студенческих инициатив по аналогии с программой поддержки местных инициатив (ППМИ), сообщил губернатор региона Игорь Руденя в эфире телеканала "Россия 24" Тверь.
Глава региона поддержал идею создания такой программы, с которой выступила тверская студентка Ярослава Михайлик.
"Наличие неравнодушных людей, именно тех, кто созидает и что-то делает – это залог развития региона. Для студентов сделаем специальную программу через грантовую поддержку", - сказал Руденя.
В пресс-службе регионального правительства отметили, что в 2022 году в Тверской области в рамках программы ППМИ планируется реализовать 188 проектов, прошедших конкурсный отбор. Глава региона поддержал просьбу Ассоциации муниципальных образований Тверской области увеличить финансирование программы, с тем, чтобы муниципалитеты, которые не прошли конкурсный отбор, смогли доработать свои проекты, документацию и реализовать их. В регионе будет проведён второй этап конкурсного отбора, что позволит дополнительно реализовать более 80 проектов.
Губернатор Игорь Руденя во время встречи с со студенческим активом областных высших учебных заведений - РИА Новости, 1920, 25.01.2022
25 января, 18:02Тверская область
Руденя: тверским студентам создадут условия для реализации их потенциала
 
Тверская областьОбществоТверьТверская областьИгорь Руденя
 
 
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