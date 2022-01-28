12:17 28.01.2022 (обновлено: 12:22 28.01.2022)
В Тверской области запустят программу по поддержке студенческих инициатив
© Фото предоставлено пресс-службой Тверской областиГубернатор Тверской области Игорь Руденя в эфире телеканала "Россия 24" Тверь
© Фото предоставлено пресс-службой Тверской области
Губернатор Тверской области Игорь Руденя в эфире телеканала "Россия 24" Тверь
ТВЕРЬ. 28 янв – РИА Новости. В Тверской области планируют запустить программу по поддержке студенческих инициатив по аналогии с программой поддержки местных инициатив (ППМИ), сообщил губернатор региона Игорь Руденя в эфире телеканала "Россия 24" Тверь.
Глава региона поддержал идею создания такой программы, с которой выступила тверская студентка Ярослава Михайлик.
"Наличие неравнодушных людей, именно тех, кто созидает и что-то делает – это залог развития региона. Для студентов сделаем специальную программу через грантовую поддержку", - сказал Руденя.
В пресс-службе регионального правительства отметили, что в 2022 году в Тверской области в рамках программы ППМИ планируется реализовать 188 проектов, прошедших конкурсный отбор. Глава региона поддержал просьбу Ассоциации муниципальных образований Тверской области увеличить финансирование программы, с тем, чтобы муниципалитеты, которые не прошли конкурсный отбор, смогли доработать свои проекты, документацию и реализовать их. В регионе будет проведён второй этап конкурсного отбора, что позволит дополнительно реализовать более 80 проектов.