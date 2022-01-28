https://ria.ru/20220128/programma-1769951997.html

В Тверской области запустят программу по поддержке студенческих инициатив

В Тверской области запустят программу по поддержке студенческих инициатив - РИА Новости, 28.01.2022

В Тверской области запустят программу по поддержке студенческих инициатив

В Тверской области планируют запустить программу по поддержке студенческих инициатив по аналогии с программой поддержки местных инициатив (ППМИ), сообщил... РИА Новости, 28.01.2022

2022-01-28T12:17

2022-01-28T12:17

2022-01-28T12:22

тверская область

общество

тверь

тверская область

игорь руденя

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ТВЕРЬ. 28 янв – РИА Новости. В Тверской области планируют запустить программу по поддержке студенческих инициатив по аналогии с программой поддержки местных инициатив (ППМИ), сообщил губернатор региона Игорь Руденя в эфире телеканала "Россия 24" Тверь.Глава региона поддержал идею создания такой программы, с которой выступила тверская студентка Ярослава Михайлик.В пресс-службе регионального правительства отметили, что в 2022 году в Тверской области в рамках программы ППМИ планируется реализовать 188 проектов, прошедших конкурсный отбор. Глава региона поддержал просьбу Ассоциации муниципальных образований Тверской области увеличить финансирование программы, с тем, чтобы муниципалитеты, которые не прошли конкурсный отбор, смогли доработать свои проекты, документацию и реализовать их. В регионе будет проведён второй этап конкурсного отбора, что позволит дополнительно реализовать более 80 проектов.

https://ria.ru/20220125/studenty-1769485411.html

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общество, тверь, тверская область, игорь руденя