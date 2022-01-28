https://ria.ru/20220128/priznanie-1769935879.html

Лавров ответил на вопрос о возможности признания ДНР и ЛНР

Лавров ответил на вопрос о возможности признания ДНР и ЛНР - РИА Новости, 28.01.2022

Лавров ответил на вопрос о возможности признания ДНР и ЛНР

Глава МИД России Сергей Лавров, говоря о возможности признания самопровозглашенных ЛНР и ДНР, сказал, что нужно заставить Киев выполнять Минские соглашения,... РИА Новости, 28.01.2022

2022-01-28T11:25

2022-01-28T11:25

2022-01-28T22:57

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сергей лавров

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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров, говоря о возможности признания самопровозглашенных ЛНР и ДНР, сказал, что нужно заставить Киев выполнять Минские соглашения, тогда все будет в порядке.Ранее депутаты Госдумы от КПРФ в проекте обращения к президенту России попросили Владимира Путина рассмотреть вопрос признания самопровозглашенных ДНР и ЛНР в качестве независимых государств, а также о скорейшем проведении переговоров с руководством республик в целях создания правовой основы межгосударственных отношений и для регулирования всех аспектов сотрудничества и взаимопомощи."Вопрос о признании должен рассматриваться в контексте нашей твердой линии на то, чтобы заставить Запад заставить Киев выполнять минские договоренности. Тогда все будет в порядке, как и предусмотрено этим документом, кстати, одобренным Советом Безопасности ООН", — сказал Лавров в интервью радиостанциям "Sputnik", "Эхо Москвы", "Говорит Москва" и "Комсомольская правда".

https://ria.ru/20220121/priznanie-1768884229.html

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донецкая народная республика

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в мире, киев, сергей лавров, донецкая народная республика, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр