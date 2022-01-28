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В ГД рассмотрят инициативы по возведению приютов для бездомных животных
В ГД рассмотрят инициативы по возведению приютов для бездомных животных - РИА Новости, 28.01.2022
В ГД рассмотрят инициативы по возведению приютов для бездомных животных
В комитете по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды рассмотрят поступившие в Госдуму предложения, связанные с разработкой программ по... РИА Новости, 28.01.2022
2022-01-28T16:45
2022-01-28T16:45
2022-01-28T16:45
общество
вячеслав володин
владимир бурматов
госдума рф
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МОСКВА, 28 янв – РИА Новости. В комитете по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды рассмотрят поступившие в Госдуму предложения, связанные с разработкой программ по возведению приютов для бездомных животных, сообщил РИА Новости первый замглавы комитета Владимир Бурматов (ЕР).Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что в парламенте в течение февраля подготовят инициативы, которые позволят решить проблему нападения бродячих собак на людей. Позднее Бурматов сообщил, что в адрес созданной по этому вопросу рабочей группы уже поступило более 30 тысяч предложений."Наши граждане, представители регионов, экологи, волонтёры, зоозащитники предлагают предусмотреть меры поддержки строительства приютов, как муниципальных, так и волонтерских. Кроме этого, речь идёт о поддержке волонтерских инициатив в части выделения грантов, использования механизмов государственного частного партнерства при строительстве приютов и социального предпринимательства в этой сфере. Мы считаем, что это разумные предложения", - сказал Бурматов.Ранее Бурматов сообщил РИА Новости, что закон, вводящий штрафы до 30 тысяч рублей за избавление от питомцев и выброс животных на улицу, могут принять в весеннюю сессию Госдумы.
https://ria.ru/20220128/shtraf-1770009009.html
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общество, вячеслав володин, владимир бурматов, госдума рф
В ГД рассмотрят инициативы по возведению приютов для бездомных животных
Депутат Бурматов: Госдума рассмотрит программы о возведении приютов для бездомных животных