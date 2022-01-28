https://ria.ru/20220128/priyut-1769910259.html

От подкидыша до НКО: история мини-приюта, который спас 80 животных

От подкидыша до НКО: история мини-приюта, который спас 80 животных - РИА Новости, 28.01.2022

От подкидыша до НКО: история мини-приюта, который спас 80 животных

Мини-приют в Апатитах Мурманской области был в одном шаге от расформирования, 80 собак чуть было не выпустили на улицы города, но все изменилось в одночасье, и... РИА Новости, 28.01.2022

2022-01-28T10:00

2022-01-28T10:00

2022-01-28T10:00

общество

животные

мурманская область

апатиты

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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Мини-приют в Апатитах Мурманской области был в одном шаге от расформирования, 80 собак чуть было не выпустили на улицы города, но все изменилось в одночасье, и теперь приют ждет новая жизнь. Как удалось спасти организацию и почему это было необходимо, выяснил корреспондент РИА Новости.Собаки разные нужны, собаки всякие важныИстория мини-приюта "Птичка" началась три года назад, когда Людмиле Филипповой подкинули щенка. Взять питомца домой женщина не могла. Она решила выпустить его на улицу, но потом передумала. Вместо этого она стала искать место, где можно поселить пушистого подкидыша. Людмила арендовала маленький сарайчик и разместила его там. Со временем она подобрала одну взрослую собаку, затем несколько щенков. Собак становилось все больше, и вскоре пришло время задуматься о расширении "жилплощади" хвостатых.Людмила рассказала, что изначально все складывалось благополучно. По просьбе женщины администрация города договорилась с местной агрофирмой об аренде более просторного помещения. Одноэтажное кирпичное здание было совсем не пригодно для содержания животных, но Людмила не растерялась: она организовала сбор пожертвований на его благоустройство. На объявление откликнулись волонтеры и многие жители города. Вскоре помещение без остекления, дверей, отопления и света отремонтировали и в нем поселились первые постояльцы.Спокойная жизнь продлилась недолго, посетовала Людмила. Часть забора, который ограждал территорию приюта, нечистые на руку обыватели разобрали на металлолом. В некоторых местах образовались большие дыры, и собаки стали выбегать за пределы отведенной им территории, что очень не понравилось местным жителям. На агрофирму поступила жалоба, директору пригрозили штрафом, и он был вынужден отказать женщине в продлении аренды. И не только из-за убегающих животных, но и из-за отсутствия законодательно оформленного статуса некоммерческой организации (НКО).Дело в том, что помещение было предоставлено Людмиле для личных нужд, а содержание 80 собак в критерии "личные нужды" по законам РФ не вписывается. Женщина объяснила, что у нее просто не было времени, для того чтобы разбираться с документацией."Приютом мы с моей коллегой занимаемся вдвоем. Ежедневно мы должны кормить, убирать помещения, выгуливать животных. А на то, чтобы оформлять документы, нужно время. У нас этого времени совсем нет. У нас нет ни выходных, ни праздников, помощников у нас тоже нет. Первое время волонтеры помогали нам поддерживать порядок на территории: мусор убрать, траву покосить, борщевик выкорчевать, дрова попилить и сложить. А все остальное все равно на наших плечах. Когда нам при такой загруженности заниматься этими бумагами? Да и здоровье уже не то, одной 65, другой 70 лет, то давление подскочит, то еще что-нибудь", – рассказала Людмила Филиппова.НКО и новая жизнь спасенных животныхДля того чтобы решить проблему с арендодателем, женщина снова обратилась в местную администрацию. И на этот раз власти тоже смогли найти выход из сложившейся ситуации.Людмиле Филипповой окажут консультативную помощь в вопросах оформления некоммерческой организации, чтобы ее приют работал на законных основаниях, а 80 собак продолжили жить в привычном месте и не оказались выброшены на улицы города, рассказала Любовь Савина, заместитель главы администрации. Кроме того, чиновница назвала ряд плюсов, которые ждут мини-приют после получения заветного статуса НКО."В дальнейшем, уже будучи в правовом поле, став некоммерческой организацией, "Птичка" сможет претендовать и на президентский грант на поддержку приютов, и на областные программы по развитию приютов. Кроме того, мы будем оказывать помощь и в получении этих грантов, потому что мы прекрасно понимаем, что там волонтеры, пенсионеры, им будет очень сложно подготовить пакет документов для получения денег самостоятельно. На муниципальном уровне мы тоже продумаем какие-то меры поддержки, которые сможем оказать, допустим, по оплате коммунальных платежей", – отметила Савина.Также она считает, что создание нового приюта стало необходимостью, поскольку сейчас в Апатитах всего две зарегистрированные организации, которые содержат безнадзорных животных. В одной из них около 100 собак, в другой – порядка 300, и разместить в них еще 80 питомцев просто нереально.Кроме того, Савина рассказала, как обстоят дела с бродячими собаками на улицах города.Любовь Савина отметила, что регулировать численность собак на улицах помогает в том числе коммерческая фирма, занимающаяся отловом безнадзорных животных, с которой городские власти заключили контракт. Согласно законодательству, работники компании отлавливают собак, стерилизуют их, чипируют, проверяют на агрессивность и выпускают в естественную среду обитания. Если особь агрессивная, то она остается на ПМЖ в этой организации. За содержание таких животных платит муниципалитет.

https://ria.ru/20220124/priyut-1769007707.html

https://ria.ru/20220120/priyut-1768524745.html

мурманская область

апатиты

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общество, животные, мурманская область, апатиты