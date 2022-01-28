https://ria.ru/20220128/pribyl-1769948370.html

Прибыль ведущих промышленных предприятий Китая в 2021 году выросла на 34,3%

Прибыль ведущих промышленных предприятий Китая в 2021 году выросла на 34,3% - РИА Новости, 28.01.2022

Прибыль ведущих промышленных предприятий Китая в 2021 году выросла на 34,3%

В 2021 году прибыль ведущих промышленных предприятий Китая выросла на 34,3% в годовом исчислении на фоне продолжающегося восстановления промышленного... РИА Новости, 28.01.2022

2022-01-28T12:06

2022-01-28T12:06

2022-01-28T12:05

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МОСКВА, 28 янв - Проект "Россия-Китай: Главное". В 2021 году прибыль ведущих промышленных предприятий Китая выросла на 34,3% в годовом исчислении на фоне продолжающегося восстановления промышленного производства, свидетельствуют опубликованные в четверг данные Государственного статистического управления КНР.Согласно данным, в прошлом году совокупная прибыль промышленных предприятий, годовой доход каждого из которых составляет не менее 20 миллионов юаней (около 3,16 миллиона долларов), достигла 8,71 триллиона юаней.

https://ria.ru/20220114/tovarooborot-1767888507.html

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экономика, китай