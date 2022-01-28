https://ria.ru/20220128/prestuplenie-1769895558.html

Что делать, если вы стали очевидцем преступления?

Юрист рассказала, что делать очевидцу преступления - РИА Новости, 28.01.2022

Что делать, если вы стали очевидцем преступления?

Член Ассоциации юристов России Асия Мухамедшина рассказала, что тем, кто оказался свидетелем преступления, нужно вызывать полицию, скорую помощь, не покидать... РИА Новости, 28.01.2022

2022-01-28T03:50

2022-01-28T03:50

2022-01-28T05:30

происшествия

россия

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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Член Ассоциации юристов России Асия Мухамедшина рассказала, что тем, кто оказался свидетелем преступления, нужно вызывать полицию, скорую помощь, не покидать место преступления, если нет угрозы жизни, и не ввязываться в драку.Первое, что нужно сделать, если оказался на месте преступления, — вызвать полицию, если есть пострадавшие, то и скорую помощь. При этом нужно максимально четко сообщить о том, где произошло ЧП. Юрист также подчеркнула, что покидать место происшествия нельзя до прибытия полицейских, если только дальнейшее пребывание не угрожает жизни и здоровью.Эксперт напомнила, что желательно ничего не трогать до прибытия стражей порядка, чтобы не помешать работе следователей и не оставить свои отпечатки пальцев. Кроме того, юрист рекомендовала по возможности записать данные предполагаемых подозреваемых или свидетелей — их телефоны, адреса, номера машин или внешность, а так же то, во что кто одет, можно попробовать их сфотографировать.По ее словам, в отличие от медицинской помощи, первую помощь может оказать любой человек, который оказался на месте преступления, а вот лица, которые могут оказывать медицинскую помощь, прописаны в законе.Юрист также предостерегла о возможной уголовной ответственности, если, защищая пострадавшего гражданин, например, ранит преступника. В отношении защитника может быть возбуждено уголовное дело по статье 213 Уголовного кодекса "Хулиганство", наказание которого — лишение свободы до пяти лет, предупредила она.По словам эксперта, в зависимости от степени тяжести причиненного вреда здоровью может быть усмотрен и состав статей "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью" и "Побои", при этом "пострадавший" преступник может подать частное обвинение на того, кто заступился за его жертву.

https://ria.ru/20220118/internet-moshennichestvo-1768431202.html

https://realty.ria.ru/20220119/arenda-1768264309.html

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происшествия, россия