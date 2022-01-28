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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220128/premiya-1769922140.html
Собянин, Туминас, Евтушенко стали лауреатами премии "Хранитель памяти"
Собянин, Туминас, Евтушенко стали лауреатами премии "Хранитель памяти" - РИА Новости, 28.01.2022
Собянин, Туминас, Евтушенко стали лауреатами премии "Хранитель памяти"
Мемориальный вечер "Хранитель памяти" прошел в четверг в театре "Геликон-опера" в Москве, в ходе вечера состоялось торжественное вручение премии Российского... РИА Новости, 28.01.2022
2022-01-28T10:39
2022-01-28T10:39
культура
волгоградская область
илья альтман
центр "холокост"
геликон-опера
холокост
российский еврейский конгресс
андрей бочаров
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Мемориальный вечер "Хранитель памяти" прошел в четверг в театре "Геликон-опера" в Москве, в ходе вечера состоялось торжественное вручение премии Российского еврейского конгресса (РЕК), в частности, лауреатами стали мэр Москвы Сергей Собянин, худрук театра Вахтангова Римас Туминас и поэт Евгений Евтушенко (посмертно), сообщает корреспондент РИА Новости."На что способно общество, государство, люди, окрыленные ненавистью к другим? Мы проводим "Неделю памяти", чтобы никто не забыл об этом никогда. Это не повторится, мы в это верим. Мы должны и обязаны сделать все, чтобы никогда в мире, нигде и ни с кем это не повторилось. Сегодня - Международный день памяти жертв Холокоста, и мы вручаем свечи истинным хранителям этой памяти, людям, благодаря которым память сохраняется", — сказала исполнительный директор Российского еврейского конгресса Анна Бокшицкая.Первым лауреатом премии "Хранитель памяти" стал мэр Москвы Сергей Собянин. Среди его достижений, в частности, были названы оказание помощи в организации и проведении "Недель памяти жертв Холокоста" правительством Москвы, а также реализация мультимедийной выставки "Спасители", посвященной российским праведникам народов мира.Вторым лауреатом стал русский поэт и автор поэмы "Бабий Яр" Евгений Евтушенко. В 1963 году он был номинирован на Нобелевскую премию, а его произведения переведены более чем на 70 языков мира. Поэма "Бабий Яр" легла в основу 13-й симфонии Шостаковича. Важной темой в творчестве поэта стала борьба с антисемитизмом и сокрытием трагических фактов войны. Скончавшийся в 2017 году Евтушенко был удостоен премии посмертно, из рук ведущего ее приняла гендиректор музея-галереи Евгения Евтушенко в Переделкино Нина Назирова."Евгений Александрович внес огромный вклад в сохранение памяти о Холокосте. Можно с уверенностью сказать: его дело продолжается. Эта статуэтка займет почетное место в музее Евтушенко в Переделкино", - сказала Назирова. Она вручила Российскому еврейскому конгрессу ответный подарок: сборник стихов Евтушенко с его автографом.Третий лауреат — губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, благодаря которому там с 2017 года действует проект РЕК "Вернуть достоинство", а в девяти населенных пунктах области были установлены памятники жертвам Холокоста, женщинам и детям.Следующим лауреатом стал художественный руководитель московского театра имени Вахтангова Римас Туминас. Он создал постановку "Наш класс", рассказывающую о трагедии в польском городе Едвабно, где в 1941 году было уничтожено почти все еврейское население, а также постановки "Фальшивая нота", "Дневник Анны Франк", "Улыбнись нам, Господи", основанных на реальных событиях.Автор и редактор более 400 трудов об истории геноцида и Холокоста Илья Альтман также стал лауреатом премии "Хранитель памяти". Ученый является сооснователем и сопредседателем научно-просветительского центра "Холокост" — первой на постсоветском пространстве организации, целью которой является увековечивание памяти о жертвах Холокоста."Вручение этой свечи (статуэтка лауреата выглядит в виде свечи) - это своего рода эстафета, которую мы действительно передаем уже многие поколения. Мы очень много можем сделать вместе, потому что нас объединяет память", — сказал Альтман во время вручения.Во время церемонии награждения на сцене в зале Стравинского с перерывами звучала 13-я симфония Шостаковича в исполнении хора и симфонического оркестра театра "Геликон-опера". Дирижировал маэстро Валерий Кирьянов, солистом выступил оперный певец Алексей Тихомиров.В ходе вечера гости и зрители онлайн-трансляции могли внести благотворительное пожертвование — все собранные средства будут направлены на программу "Вернуть достоинство", благодаря которой в России открыто уже более 90 памятников жертвам Холокоста.Премия ежегодно присуждается выдающимся людям, которые внесли особый вклад в сохранение памяти о холокосте. Среди лауреатов прошлых лет — председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко, президент фонда "Холокост" Алла Гербер, освободитель "Аушвица" Иван Мартынушкин, режиссёр Дмитрий Бертман и другие."Неделю памяти" организует Российский Еврейский конгресс при поддержке Федерального агентства по делам национальностей, правительства Москвы и центра "Холокост"."Неделя памяти" проходит в России с 17 января по 4 февраля. Этот цикл мемориальных и образовательных мероприятий приурочен к Международному дню памяти жертв Холокоста 27 января. В этот день в 1945 году Красная армия освободила лагерь смерти "Аушвиц" (Освенцим).
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волгоградская область, илья альтман, центр "холокост", геликон-опера, холокост, российский еврейский конгресс, андрей бочаров, новости культуры
10:39 28.01.2022
 
Собянин, Туминас, Евтушенко стали лауреатами премии "Хранитель памяти"

Собянин, Туминас, Евтушенко стали лауреатами премии "Хранитель памяти"

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЦеремония вручения премии Российского еврейского конгресса "Хранитель памяти" в музыкальном театре "Геликон-опера" в Москве.
Церемония вручения премии Российского еврейского конгресса Хранитель памяти в музыкальном театре Геликон-опера в Москве. - РИА Новости, 1920, 28.01.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Мемориальный вечер "Хранитель памяти" прошел в четверг в театре "Геликон-опера" в Москве, в ходе вечера состоялось торжественное вручение премии Российского еврейского конгресса (РЕК), в частности, лауреатами стали мэр Москвы Сергей Собянин, худрук театра Вахтангова Римас Туминас и поэт Евгений Евтушенко (посмертно), сообщает корреспондент РИА Новости.
"На что способно общество, государство, люди, окрыленные ненавистью к другим? Мы проводим "Неделю памяти", чтобы никто не забыл об этом никогда. Это не повторится, мы в это верим. Мы должны и обязаны сделать все, чтобы никогда в мире, нигде и ни с кем это не повторилось. Сегодня - Международный день памяти жертв Холокоста, и мы вручаем свечи истинным хранителям этой памяти, людям, благодаря которым память сохраняется", — сказала исполнительный директор Российского еврейского конгресса Анна Бокшицкая.
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкИсполнительный директор Российского еврейского конгресса Анна Бокшицкая выступает во время церемонии вручения особого знака Российского еврейского конгресса (РЕК) "Хранитель памяти" на благотворительном мемориальном вечере в Московском музыкальном театре "Геликон-опера".
Исполнительный директор Российского еврейского конгресса Анна Бокшицкая выступает во время церемонии вручения особого знака Российского еврейского конгресса (РЕК) Хранитель памяти на благотворительном мемориальном вечере в Московском музыкальном театре Геликон-опера. - РИА Новости, 1920, 28.01.2022
© РИА Новости / Владимир Песня
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Исполнительный директор Российского еврейского конгресса Анна Бокшицкая выступает во время церемонии вручения особого знака Российского еврейского конгресса (РЕК) "Хранитель памяти" на благотворительном мемориальном вечере в Московском музыкальном театре "Геликон-опера".
Первым лауреатом премии "Хранитель памяти" стал мэр Москвы Сергей Собянин. Среди его достижений, в частности, были названы оказание помощи в организации и проведении "Недель памяти жертв Холокоста" правительством Москвы, а также реализация мультимедийной выставки "Спасители", посвященной российским праведникам народов мира.
Вторым лауреатом стал русский поэт и автор поэмы "Бабий Яр" Евгений Евтушенко. В 1963 году он был номинирован на Нобелевскую премию, а его произведения переведены более чем на 70 языков мира. Поэма "Бабий Яр" легла в основу 13-й симфонии Шостаковича. Важной темой в творчестве поэта стала борьба с антисемитизмом и сокрытием трагических фактов войны. Скончавшийся в 2017 году Евтушенко был удостоен премии посмертно, из рук ведущего ее приняла гендиректор музея-галереи Евгения Евтушенко в Переделкино Нина Назирова.
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкДиректор музея-галереи Евгения Евтушенко в Переделкине Нина Назирова на церемонии вручения премии Российского еврейского конгресса "Хранитель памяти" в музыкальном театре "Геликон-опера" в Москве.
Директор музея-галереи Евгения Евтушенко в Переделкине Нина Назирова на церемонии вручения премии Российского еврейского конгресса Хранитель памяти в музыкальном театре Геликон-опера в Москве. - РИА Новости, 1920, 28.01.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Директор музея-галереи Евгения Евтушенко в Переделкине Нина Назирова на церемонии вручения премии Российского еврейского конгресса "Хранитель памяти" в музыкальном театре "Геликон-опера" в Москве.
"Евгений Александрович внес огромный вклад в сохранение памяти о Холокосте. Можно с уверенностью сказать: его дело продолжается. Эта статуэтка займет почетное место в музее Евтушенко в Переделкино", - сказала Назирова. Она вручила Российскому еврейскому конгрессу ответный подарок: сборник стихов Евтушенко с его автографом.
Третий лауреат — губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, благодаря которому там с 2017 года действует проект РЕК "Вернуть достоинство", а в девяти населенных пунктах области были установлены памятники жертвам Холокоста, женщинам и детям.
Следующим лауреатом стал художественный руководитель московского театра имени Вахтангова Римас Туминас. Он создал постановку "Наш класс", рассказывающую о трагедии в польском городе Едвабно, где в 1941 году было уничтожено почти все еврейское население, а также постановки "Фальшивая нота", "Дневник Анны Франк", "Улыбнись нам, Господи", основанных на реальных событиях.
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкМузыканты Эрик Мирзоян (кларнет), Варвара Кутузова (фортепиано), Ильяс Невретдинов (труба) и Иван Ильин (ксилофон) выступают во время церемонии вручения особого знака Российского еврейского конгресса (РЕК) "Хранитель памяти" на благотворительном мемориальном вечере "Хранитель памяти" в театре "Геликон-опера".
Музыканты Эрик Мирзоян (кларнет), Варвара Кутузова (фортепиано), Ильяс Невретдинов (труба) и Иван Ильин (ксилофон) выступают во время церемонии вручения особого знака Российского еврейского конгресса (РЕК) Хранитель памяти на благотворительном мемориальном вечере Хранитель памяти в театре Геликон-опера. - РИА Новости, 1920, 28.01.2022
© РИА Новости / Владимир Песня
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Музыканты Эрик Мирзоян (кларнет), Варвара Кутузова (фортепиано), Ильяс Невретдинов (труба) и Иван Ильин (ксилофон) выступают во время церемонии вручения особого знака Российского еврейского конгресса (РЕК) "Хранитель памяти" на благотворительном мемориальном вечере "Хранитель памяти" в театре "Геликон-опера".
Автор и редактор более 400 трудов об истории геноцида и Холокоста Илья Альтман также стал лауреатом премии "Хранитель памяти". Ученый является сооснователем и сопредседателем научно-просветительского центра "Холокост" — первой на постсоветском пространстве организации, целью которой является увековечивание памяти о жертвах Холокоста.
"Вручение этой свечи (статуэтка лауреата выглядит в виде свечи) - это своего рода эстафета, которую мы действительно передаем уже многие поколения. Мы очень много можем сделать вместе, потому что нас объединяет память", — сказал Альтман во время вручения.
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкСопредседатель Центра "Холокост" Илья Альтман на церемонии вручения премии Российского еврейского конгресса "Хранитель памяти" в музыкальном театре "Геликон-опера" в Москве.
Сопредседатель Центра Холокост Илья Альтман на церемонии вручения премии Российского еврейского конгресса Хранитель памяти в музыкальном театре Геликон-опера в Москве. - РИА Новости, 1920, 28.01.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Сопредседатель Центра "Холокост" Илья Альтман на церемонии вручения премии Российского еврейского конгресса "Хранитель памяти" в музыкальном театре "Геликон-опера" в Москве.
Во время церемонии награждения на сцене в зале Стравинского с перерывами звучала 13-я симфония Шостаковича в исполнении хора и симфонического оркестра театра "Геликон-опера". Дирижировал маэстро Валерий Кирьянов, солистом выступил оперный певец Алексей Тихомиров.
В ходе вечера гости и зрители онлайн-трансляции могли внести благотворительное пожертвование — все собранные средства будут направлены на программу "Вернуть достоинство", благодаря которой в России открыто уже более 90 памятников жертвам Холокоста.
Премия ежегодно присуждается выдающимся людям, которые внесли особый вклад в сохранение памяти о холокосте. Среди лауреатов прошлых лет — председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко, президент фонда "Холокост" Алла Гербер, освободитель "Аушвица" Иван Мартынушкин, режиссёр Дмитрий Бертман и другие.
"Неделю памяти" организует Российский Еврейский конгресс при поддержке Федерального агентства по делам национальностей, правительства Москвы и центра "Холокост".
"Неделя памяти" проходит в России с 17 января по 4 февраля. Этот цикл мемориальных и образовательных мероприятий приурочен к Международному дню памяти жертв Холокоста 27 января. В этот день в 1945 году Красная армия освободила лагерь смерти "Аушвиц" (Освенцим).
Церемония зажжения свечей на открытии интерактивного центра Война и Холокост: размышления о прошлом и будущем в Еврейском музее и центре толерантности в Москве - РИА Новости, 1920, 18.01.2022
18 января, 17:26Культура
В России началась "Неделя памяти" жертв Холокоста
 
КультураВолгоградская областьИлья АльтманЦентр "Холокост"Геликон-ОпераХолокостРоссийский еврейский конгрессАндрей БочаровНовости культуры
 
 
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