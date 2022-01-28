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В Саратове осудили мужчину за гибель детей при пожаре
В Саратове осудили мужчину за гибель детей при пожаре - РИА Новости, 28.01.2022
В Саратове осудили мужчину за гибель детей при пожаре
Саратовский районный суд Саратовской области приговорил местного жителя к трем с половиной годам лишения свободы по обвинению в гибели двух детей на пожаре,... РИА Новости, 28.01.2022
2022-01-28T22:59
2022-01-28T22:59
происшествия
саратов
саратовская область
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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САРАТОВ, 28 янв - РИА Новости. Саратовский районный суд Саратовской области приговорил местного жителя к трем с половиной годам лишения свободы по обвинению в гибели двух детей на пожаре, сообщило региональное управление СК РФ.Частный деревянный дом с пристройкой на улице Фосфоритной в поселке Красный Текстильщик в Саратове сгорел в ночь на 6 мая 2021 года. Следователи завели уголовное дело в отношении 27-летнего племянника женщины, погибшей в пожаре вместе с двумя дочерьми 3 и 11 лет. По данным следствия, мужчина находился в гостях у родственницы в поселке Красный Текстильщик. Взрослые распивали алкоголь и курили, вечером 5 мая хозяйка, ее дети и племянник легли спать, и около часа ночи произошло возгорание, причиной которого стали тлеющие сигареты. Следствие выяснило, что проснувшись и обнаружив пожар, мужчина не разбудил детей и женщину, а, находясь в состоянии алкогольного опьянения, покинул дом, оставив семью в опасности."Житель Саратова признан судом виновным в гибели двух малолетних детей при пожаре... Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении", - говорится в сообщении.Суд признал фигуранта виновным по статьям УК РФ "Причинение смерти по неосторожности двум лицам" и "Уничтожение чужого имущества в крупном размере", исключив из обвинения статью "Оставление в опасности". Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.Ранее СУСК сообщало, что 27-летний обвиняемый на предварительном следствии признал вину только в оставлении в опасности двух детей, тогда как вину в совершении двух других инкриминируемых ему преступлений не признал. Уголовное преследование матери погибших детей было прекращено в связи с ее смертью.
https://ria.ru/20211001/prigovor-1752685263.html
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происшествия, саратов, саратовская область, следственный комитет россии (ск рф), россия
22:59 28.01.2022
 
В Саратове осудили мужчину за гибель детей при пожаре

В Саратове осудили мужчину на 3,5 года за гибель детей при пожаре

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 28.01.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Статуя Фемиды
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САРАТОВ, 28 янв - РИА Новости. Саратовский районный суд Саратовской области приговорил местного жителя к трем с половиной годам лишения свободы по обвинению в гибели двух детей на пожаре, сообщило региональное управление СК РФ.
Частный деревянный дом с пристройкой на улице Фосфоритной в поселке Красный Текстильщик в Саратове сгорел в ночь на 6 мая 2021 года. Следователи завели уголовное дело в отношении 27-летнего племянника женщины, погибшей в пожаре вместе с двумя дочерьми 3 и 11 лет. По данным следствия, мужчина находился в гостях у родственницы в поселке Красный Текстильщик. Взрослые распивали алкоголь и курили, вечером 5 мая хозяйка, ее дети и племянник легли спать, и около часа ночи произошло возгорание, причиной которого стали тлеющие сигареты. Следствие выяснило, что проснувшись и обнаружив пожар, мужчина не разбудил детей и женщину, а, находясь в состоянии алкогольного опьянения, покинул дом, оставив семью в опасности.
Статуя Фемиды в суде - РИА Новости, 1920, 01.10.2021
1 октября 2021, 15:43
Суд отправил в колонию женщину, чьи дети погибли при пожаре в запертом доме
"Житель Саратова признан судом виновным в гибели двух малолетних детей при пожаре... Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении", - говорится в сообщении.
Суд признал фигуранта виновным по статьям УК РФ "Причинение смерти по неосторожности двум лицам" и "Уничтожение чужого имущества в крупном размере", исключив из обвинения статью "Оставление в опасности". Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.
Ранее СУСК сообщало, что 27-летний обвиняемый на предварительном следствии признал вину только в оставлении в опасности двух детей, тогда как вину в совершении двух других инкриминируемых ему преступлений не признал. Уголовное преследование матери погибших детей было прекращено в связи с ее смертью.
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 28.01.2022
20 октября 2021, 09:27
Житель Якутии получил два года колонии за гибель жены и детей при пожаре
 
ПроисшествияСаратовСаратовская областьСледственный комитет России (СК РФ)Россия
 
 
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