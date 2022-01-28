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В ЕАО женщина и ребенок погибли при пожаре в жилом доме
В ЕАО женщина и ребенок погибли при пожаре в жилом доме - РИА Новости, 28.01.2022
В ЕАО женщина и ребенок погибли при пожаре в жилом доме
Два человека погибли в пожаре в Смидовичском районе Еврейской автономной области (ЕАО), в том числе ребенок, сообщает главное управление МЧС России по ЕАО. РИА Новости, 28.01.2022
2022-01-28T09:52
2022-01-28T09:52
2022-01-28T09:52
происшествия
еврейская автономная область
смидовичский район
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ХАБАРОВСК, 28 янв - РИА Новости. Два человека погибли в пожаре в Смидовичском районе Еврейской автономной области (ЕАО), в том числе ребенок, сообщает главное управление МЧС России по ЕАО.Трагедия произошла в поселке Николаева Смидовичского района."В 08.55 (01.55 мск) на пульт пожарно-спасательной службы ЕАО поступила информация о возгорании веранды жилого дома по улице Заозерной. Сосед, заметивший пожар, сообщил, что в доме могут быть люди. Горела веранда, огонь перекинулся на дом. Огнеборцы локализовали открытое горение и обнаружили двух погибших: женщину и ребёнка", - информирует МЧС.По данным СУСК по Хабаровскому краю и ЕАО, причиной возгорания могло стать несоблюдение требований пожарной безопасности.Прокуратура начала проверку, в ходе которой даст оценку "полноты и достаточности принятых мер органами профилактики".Биробиджанским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО проводится процессуальная проверка по ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Результаты поставлены прокурором области на контроль.
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еврейская автономная область
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происшествия, еврейская автономная область, смидовичский район
В ЕАО женщина и ребенок погибли при пожаре в жилом доме
Женщина и одиннадцатилетний ребенок погибли при пожаре в жилом доме в ЕАО
ХАБАРОВСК, 28 янв - РИА Новости.
Два человека погибли в пожаре в Смидовичском районе Еврейской автономной области (ЕАО), в том числе ребенок, сообщает
главное управление МЧС России по ЕАО.
Трагедия произошла в поселке Николаева Смидовичского района
.
"В 08.55 (01.55 мск) на пульт пожарно-спасательной службы ЕАО поступила информация о возгорании веранды жилого дома по улице Заозерной. Сосед, заметивший пожар, сообщил, что в доме могут быть люди. Горела веранда, огонь перекинулся на дом. Огнеборцы локализовали открытое горение и обнаружили двух погибших: женщину и ребёнка", - информирует МЧС.
"По предварительным данным, возгорание произошло на веранде жилого дома, где находился обогревательный котел. В доме на момент пожара находилась женщина и 11-летний ребенок. За день до пожара мать оставила ребенка со своей знакомой и уехала в Хабаровск", - информирует прокуратура области.
По данным СУСК по Хабаровскому краю и ЕАО, причиной возгорания могло стать несоблюдение требований пожарной безопасности.
Прокуратура начала проверку, в ходе которой даст оценку "полноты и достаточности принятых мер органами профилактики".
Биробиджанским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО проводится процессуальная проверка по ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Результаты поставлены прокурором области на контроль.