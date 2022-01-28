https://ria.ru/20220128/pozhar-1769914470.html

В ЕАО женщина и ребенок погибли при пожаре в жилом доме

В ЕАО женщина и ребенок погибли при пожаре в жилом доме - РИА Новости, 28.01.2022

В ЕАО женщина и ребенок погибли при пожаре в жилом доме

Два человека погибли в пожаре в Смидовичском районе Еврейской автономной области (ЕАО), в том числе ребенок, сообщает главное управление МЧС России по ЕАО. РИА Новости, 28.01.2022

2022-01-28T09:52

2022-01-28T09:52

2022-01-28T09:52

происшествия

еврейская автономная область

смидовичский район

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ХАБАРОВСК, 28 янв - РИА Новости. Два человека погибли в пожаре в Смидовичском районе Еврейской автономной области (ЕАО), в том числе ребенок, сообщает главное управление МЧС России по ЕАО.Трагедия произошла в поселке Николаева Смидовичского района."В 08.55 (01.55 мск) на пульт пожарно-спасательной службы ЕАО поступила информация о возгорании веранды жилого дома по улице Заозерной. Сосед, заметивший пожар, сообщил, что в доме могут быть люди. Горела веранда, огонь перекинулся на дом. Огнеборцы локализовали открытое горение и обнаружили двух погибших: женщину и ребёнка", - информирует МЧС.По данным СУСК по Хабаровскому краю и ЕАО, причиной возгорания могло стать несоблюдение требований пожарной безопасности.Прокуратура начала проверку, в ходе которой даст оценку "полноты и достаточности принятых мер органами профилактики".Биробиджанским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО проводится процессуальная проверка по ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Результаты поставлены прокурором области на контроль.

https://ria.ru/20220117/pozhar-1768148440.html

еврейская автономная область

смидовичский район

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происшествия, еврейская автономная область, смидовичский район