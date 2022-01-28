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https://ria.ru/20220128/potok-1769928383.html
Во Франции пригрозили санкциями против "Северного потока — 2"
Во Франции пригрозили санкциями против "Северного потока — 2" - РИА Новости, 28.01.2022
Во Франции пригрозили санкциями против "Северного потока — 2"
Санкции против России в случае обострения ситуации на Украине предусматривают и ограничения в отношении "Северного потока — 2", заявил глава французского МИД... РИА Новости, 28.01.2022
2022-01-28T11:04
2022-01-28T12:56
мид франции‎
северный поток — 2
россия
в мире
украина
франция
жан-ив ле дриан
ситуация в днр и лнр
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ПАРИЖ, 28 янв — РИА Новости. Санкции против России в случае обострения ситуации на Украине предусматривают и ограничения в отношении "Северного потока — 2", заявил глава французского МИД Жан-Ив Ле Дриан в эфире радиостанции RTL."Это также включает и блокировку газопровода "Северный поток", — сказал он в ответ на вопрос, о каких именно мерах со стороны ЕС идет речь.При этом Ле Дриан отметил, что диалог с Россией все еще возможен, но, по его мнению, требуется "говорить настойчиво"."Северный поток — 2" — газопровод мощностью 55 миллиардов кубометров в год, проложенный от побережья России через Балтийское море до Германии. Строительство завершилось 10 сентября, сейчас обе нитки заполнены газом и полностью готовы к эксплуатации. Для введения газопровода в строй требуется завершить сертификацию компании-оператора — в ноябре ее приостановили до тех пор, пока Nord Stream 2 AG не создаст немецкую "дочку", которая подаст новую заявку.При этом США постоянно угрожают ввести против "Северного потока — 2" санкции в случае "российского вторжения" на Украину. В России отвергают все претензии и напоминают, что не входят в число участников внутриукраинского конфликта. Напротив, Киев не соблюдает Минские соглашения: украинские власти сосредоточили у линии соприкосновения половину личного состава армии и обстреливают ополченцев из запрещенного оружия.В Кремле и МИД не раз отмечали, что цель вбросов "об агрессии" — нарастить иностранную группировку у российских границ. Там также объясняли, что основная причина эскалации — действия США и НАТО, которые накачивают Украину вооружениями, тем самым подталкивая ее к военным авантюрам.
https://ria.ru/20220128/sanktsii-1769895280.html
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мид франции‎, северный поток — 2, россия, в мире, украина, франция, жан-ив ле дриан, ситуация в днр и лнр
11:04 28.01.2022 (обновлено: 12:56 28.01.2022)
 
Во Франции пригрозили санкциями против "Северного потока — 2"

Французский МИД пригрозил санкциями против "Северного потока — 2"

CC BY 2.0 / Guilhem Vellut / Здание МИД Франции
Здание МИД Франции - РИА Новости, 1920, 28.01.2022
CC BY 2.0 / Guilhem Vellut /
Здание МИД Франции
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 28 янв — РИА Новости. Санкции против России в случае обострения ситуации на Украине предусматривают и ограничения в отношении "Северного потока — 2", заявил глава французского МИД Жан-Ив Ле Дриан в эфире радиостанции RTL.
"Это также включает и блокировку газопровода "Северный поток", — сказал он в ответ на вопрос, о каких именно мерах со стороны ЕС идет речь.
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СМИ узнало о разработке ЕС и Британией новых санкций против России
При этом Ле Дриан отметил, что диалог с Россией все еще возможен, но, по его мнению, требуется "говорить настойчиво".
"Северный поток — 2" — газопровод мощностью 55 миллиардов кубометров в год, проложенный от побережья России через Балтийское море до Германии. Строительство завершилось 10 сентября, сейчас обе нитки заполнены газом и полностью готовы к эксплуатации. Для введения газопровода в строй требуется завершить сертификацию компании-оператора — в ноябре ее приостановили до тех пор, пока Nord Stream 2 AG не создаст немецкую "дочку", которая подаст новую заявку.
При этом США постоянно угрожают ввести против "Северного потока — 2" санкции в случае "российского вторжения" на Украину. В России отвергают все претензии и напоминают, что не входят в число участников внутриукраинского конфликта. Напротив, Киев не соблюдает Минские соглашения: украинские власти сосредоточили у линии соприкосновения половину личного состава армии и обстреливают ополченцев из запрещенного оружия.
В Кремле и МИД не раз отмечали, что цель вбросов "об агрессии" — нарастить иностранную группировку у российских границ. Там также объясняли, что основная причина эскалации — действия США и НАТО, которые накачивают Украину вооружениями, тем самым подталкивая ее к военным авантюрам.
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МИД Франции‎Северный поток — 2РоссияВ миреУкраинаФранцияЖан-Ив Ле ДрианСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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