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Минтруд сообщил, что единый тариф увеличит пособие по нетрудоспособности

Минтруд сообщил, что единый тариф увеличит пособие по нетрудоспособности - РИА Новости, 28.01.2022

Минтруд сообщил, что единый тариф увеличит пособие по нетрудоспособности

Введение единого тарифа позволит к 2025 году увеличить максимальный размер пособия по временной нетрудоспособности до 143,5 тысячи рублей, говорится в сообщении РИА Новости, 28.01.2022

2022-01-28T19:09

2022-01-28T19:09

2022-01-28T19:09

общество

министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)

россия

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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Введение единого тарифа позволит к 2025 году увеличить максимальный размер пособия по временной нетрудоспособности до 143,5 тысячи рублей, говорится в сообщении пресс-службы Минтруда.Ранее сообщалось, что Минтруд предлагает ввести единый тариф, который предусматривает перечисление страховых взносов единым платежом, и создать Социальный фонд России на основе объединения ПФР и ФСС."Максимальная сумма пособия по временной нетрудоспособности при стаже 8 и более лет – 143,5 тысячи рублей (по действующей модели – 94,7 тысячи рублей)", - говорится в сообщении.Согласно нему, будет больше и максимальная сумма пособия при стаже от 5 до 8 лет (114,8 тысячи рублей против 75,7 тысячи рублей), а также при стаже до 5 лет (86,1 тысячи рублей против 56,8 тысячи рублей).

https://ria.ru/20220128/posobie-1770056283.html

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общество, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), россия