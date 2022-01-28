https://ria.ru/20220128/posobie-1770059448.html
Минтруд сообщил, что единый тариф увеличит пособие по нетрудоспособности
Минтруд сообщил, что единый тариф увеличит пособие по нетрудоспособности - РИА Новости, 28.01.2022
Минтруд сообщил, что единый тариф увеличит пособие по нетрудоспособности
Введение единого тарифа позволит к 2025 году увеличить максимальный размер пособия по временной нетрудоспособности до 143,5 тысячи рублей, говорится в сообщении РИА Новости, 28.01.2022
2022-01-28T19:09
2022-01-28T19:09
2022-01-28T19:09
общество
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/16/1729398018_0:177:3072:1905_1920x0_80_0_0_0ba4f9120150c50d6c5dcb91947a19bd.jpg
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Введение единого тарифа позволит к 2025 году увеличить максимальный размер пособия по временной нетрудоспособности до 143,5 тысячи рублей, говорится в сообщении пресс-службы Минтруда.Ранее сообщалось, что Минтруд предлагает ввести единый тариф, который предусматривает перечисление страховых взносов единым платежом, и создать Социальный фонд России на основе объединения ПФР и ФСС."Максимальная сумма пособия по временной нетрудоспособности при стаже 8 и более лет – 143,5 тысячи рублей (по действующей модели – 94,7 тысячи рублей)", - говорится в сообщении.Согласно нему, будет больше и максимальная сумма пособия при стаже от 5 до 8 лет (114,8 тысячи рублей против 75,7 тысячи рублей), а также при стаже до 5 лет (86,1 тысячи рублей против 56,8 тысячи рублей).
https://ria.ru/20220128/posobie-1770056283.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/16/1729398018_307:191:2783:2048_1920x0_80_0_0_167d43fd780858126980683a4668f493.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), россия
Минтруд сообщил, что единый тариф увеличит пособие по нетрудоспособности
Минтруд: единый тариф позволит увеличить максимум пособия по временной нетрудоспособности