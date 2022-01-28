https://ria.ru/20220128/posobie-1770056283.html
Минтруд назвал максимальную сумму пособия по беременности при едином тарифе
Минтруд назвал максимальную сумму пособия по беременности при едином тарифе - РИА Новости, 28.01.2022
Минтруд назвал максимальную сумму пособия по беременности при едином тарифе
При введении единого тарифа к 2025 году максимальная сумма пособия по беременности за 140 дней составит 660,9 тысячи рублей, сообщили в пресс-службе Минтруда... РИА Новости, 28.01.2022
2022-01-28T18:50
2022-01-28T18:50
2022-01-28T18:56
общество
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
россия
детские пособия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1b/1769803139_0:82:3072:1810_1920x0_80_0_0_e7d9e81d94d6999fdb9613b49f8f203e.jpg
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. При введении единого тарифа к 2025 году максимальная сумма пособия по беременности за 140 дней составит 660,9 тысячи рублей, сообщили в пресс-службе Минтруда РФ.Министерство ранее предложило ввести единый тариф, который предусматривает перечисление страховых взносов единым платежом, и создать Социальный фонд России на основе объединения ПФР и ФСС."Максимальная сумма пособия по беременности и родам за 140 календарных дней к 2025 году составит 660,9 тысячи рублей, при действующей модели – 435,9 тысячи рублей", - говорится в сообщении.При введении единого тарифа к 2025 году максимальный размер пособия по уходу за ребенком составит 57,4 тысячи рублей, а при действующей модели - 37,9 тысячи рублей, сообщает пресс-служба Минтруда РФ."К 2025 году при введении единого тарифа: максимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком составит 57,4 тысячи рублей, при действующей модели – 37,9 тысячи рублей", - говорится в сообщении.Отмечается, что пособие выплачивается в размере 40% от средней зарплаты, но не больше страхуемого заработка.
https://radiosputnik.ria.ru/20211209/bolnichnyy-1762959049.html
https://ria.ru/20211216/podderzhka-1764099131.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1b/1769803139_471:97:3072:2048_1920x0_80_0_0_acda8a78c8c333d7fdb60abf76d4b24e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), россия, детские пособия
18:50 28.01.2022 (обновлено: 18:56 28.01.2022)
Минтруд назвал максимальную сумму пособия по беременности при едином тарифе
Минтруд: при едином тарифе максимальное пособие по беременности составит 660,9 тысячи
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости.
При введении единого тарифа к 2025 году максимальная сумма пособия по беременности за 140 дней составит 660,9 тысячи рублей, сообщили
в пресс-службе Минтруда РФ.
Министерство
ранее предложило ввести единый тариф, который предусматривает перечисление страховых взносов единым платежом, и создать Социальный фонд России на основе объединения ПФР и ФСС.
"Максимальная сумма пособия по беременности и родам за 140 календарных дней к 2025 году составит 660,9 тысячи рублей, при действующей модели – 435,9 тысячи рублей", - говорится в сообщении.
При введении единого тарифа к 2025 году максимальный размер пособия по уходу за ребенком составит 57,4 тысячи рублей, а при действующей модели - 37,9 тысячи рублей, сообщает пресс-служба Минтруда РФ.
"К 2025 году при введении единого тарифа: максимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком составит 57,4 тысячи рублей, при действующей модели – 37,9 тысячи рублей", - говорится в сообщении.
Отмечается, что пособие выплачивается в размере 40% от средней зарплаты, но не больше страхуемого заработка.