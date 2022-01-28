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Минтруд назвал максимальную сумму пособия по беременности при едином тарифе
Минтруд назвал максимальную сумму пособия по беременности при едином тарифе - РИА Новости, 28.01.2022
Минтруд назвал максимальную сумму пособия по беременности при едином тарифе
При введении единого тарифа к 2025 году максимальная сумма пособия по беременности за 140 дней составит 660,9 тысячи рублей, сообщили в пресс-службе Минтруда... РИА Новости, 28.01.2022
2022-01-28T18:50
2022-01-28T18:56
общество
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
россия
детские пособия
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. При введении единого тарифа к 2025 году максимальная сумма пособия по беременности за 140 дней составит 660,9 тысячи рублей, сообщили в пресс-службе Минтруда РФ.Министерство ранее предложило ввести единый тариф, который предусматривает перечисление страховых взносов единым платежом, и создать Социальный фонд России на основе объединения ПФР и ФСС."Максимальная сумма пособия по беременности и родам за 140 календарных дней к 2025 году составит 660,9 тысячи рублей, при действующей модели – 435,9 тысячи рублей", - говорится в сообщении.При введении единого тарифа к 2025 году максимальный размер пособия по уходу за ребенком составит 57,4 тысячи рублей, а при действующей модели - 37,9 тысячи рублей, сообщает пресс-служба Минтруда РФ."К 2025 году при введении единого тарифа: максимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком составит 57,4 тысячи рублей, при действующей модели – 37,9 тысячи рублей", - говорится в сообщении.Отмечается, что пособие выплачивается в размере 40% от средней зарплаты, но не больше страхуемого заработка.
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общество, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), россия, детские пособия
18:50 28.01.2022 (обновлено: 18:56 28.01.2022)
 
Минтруд назвал максимальную сумму пособия по беременности при едином тарифе

Минтруд: при едином тарифе максимальное пособие по беременности составит 660,9 тысячи

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкДевушка с детской коляской
Девушка с детской коляской - РИА Новости, 1920, 28.01.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Девушка с детской коляской
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. При введении единого тарифа к 2025 году максимальная сумма пособия по беременности за 140 дней составит 660,9 тысячи рублей, сообщили в пресс-службе Минтруда РФ.
Министерство ранее предложило ввести единый тариф, который предусматривает перечисление страховых взносов единым платежом, и создать Социальный фонд России на основе объединения ПФР и ФСС.
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"Максимальная сумма пособия по беременности и родам за 140 календарных дней к 2025 году составит 660,9 тысячи рублей, при действующей модели – 435,9 тысячи рублей", - говорится в сообщении.
При введении единого тарифа к 2025 году максимальный размер пособия по уходу за ребенком составит 57,4 тысячи рублей, а при действующей модели - 37,9 тысячи рублей, сообщает пресс-служба Минтруда РФ.
"К 2025 году при введении единого тарифа: максимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком составит 57,4 тысячи рублей, при действующей модели – 37,9 тысячи рублей", - говорится в сообщении.
Отмечается, что пособие выплачивается в размере 40% от средней зарплаты, но не больше страхуемого заработка.
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ОбществоМинистерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд России)РоссияДетские пособия
 
 
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