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Киевский суд отложил рассмотрение жалобы на меру пресечения Порошенко
Киевский суд отложил рассмотрение жалобы на меру пресечения Порошенко - РИА Новости, 28.01.2022
Киевский суд отложил рассмотрение жалобы на меру пресечения Порошенко
Киевский апелляционный суд не смог начать рассмотрение апелляционных жалоб прокуратуры и защиты на меру пресечения в виде личного обязательства экс-президента... РИА Новости, 28.01.2022
2022-01-28T12:06
2022-01-28T12:18
петр порошенко
в мире
украина
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КИЕВ, 28 янв – РИА Новости. Киевский апелляционный суд не смог начать рассмотрение апелляционных жалоб прокуратуры и защиты на меру пресечения в виде личного обязательства экс-президента Украины Петра Порошенко из-за того, что в суд не поступили материалы дела."По состоянию на сейчас материалы уголовного дела из Печерского районного суда в Киевский апелляционный суд не поступили по причинам, которые не зависят от коллегии судей. В связи с этим провести сегодня апелляционное рассмотрение по поданным апелляционным жалобам невозможно. Коллегия судей снимает данное дело с апелляционного рассмотрения", - сказал председательствующий судья. Трансляция велась на YouTube-канале суда.Суд назначил новое заседание на 11 февраля 12.00 мск. На начало заседания сторона прокуратуры и защиты, а также сам Порошенко не пришли. Экс-президент зашел в здание суда после того, как заседание перенесли.Порошенко подозревается в госизмене и содействии терроризму по делу о поставках угля из Донбасса, ему грозит до 15 лет лишения свободы. Семнадцатого января он прибыл в Киев из Варшавы. Ранее экс-президент заявлял, что против него было возбуждено 130 уголовных дел, но около 40 из них уже закрыты.Экс-президент также имеет статус подозреваемого в уголовном деле о назначении Сергея Семочко заместителем главы Службы внешней разведки Украины - ему инкриминируется превышение власти. Порошенко фигурирует еще в ряде дел, в том числе о назначении судей, перемещении картин через госграницу, инциденте с украинскими кораблями в Керченском проливе, передаче земельного участка. По этим делам у экс-президента статус свидетеля.
https://ria.ru/20220125/poroshenko-1769400950.html
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петр порошенко, в мире, украина
12:06 28.01.2022 (обновлено: 12:18 28.01.2022)
 
Киевский суд отложил рассмотрение жалобы на меру пресечения Порошенко

Киевский суд отложил рассмотрение жалобы на меру пресечения Порошенко до 11 февраля

© REUTERS / Gleb GaranichПетр Порошенко после заседания суда в Киеве
Петр Порошенко после заседания суда в Киеве - РИА Новости, 1920, 28.01.2022
© REUTERS / Gleb Garanich
Петр Порошенко после заседания суда в Киеве
Читать ria.ru в
КИЕВ, 28 янв – РИА Новости. Киевский апелляционный суд не смог начать рассмотрение апелляционных жалоб прокуратуры и защиты на меру пресечения в виде личного обязательства экс-президента Украины Петра Порошенко из-за того, что в суд не поступили материалы дела.
"По состоянию на сейчас материалы уголовного дела из Печерского районного суда в Киевский апелляционный суд не поступили по причинам, которые не зависят от коллегии судей. В связи с этим провести сегодня апелляционное рассмотрение по поданным апелляционным жалобам невозможно. Коллегия судей снимает данное дело с апелляционного рассмотрения", - сказал председательствующий судья. Трансляция велась на YouTube-канале суда.
Петр Порошенко после заседания суда в Киеве - РИА Новости, 1920, 25.01.2022
25 января, 12:21
Порошенко оговорился, комментируя угрозу "российского вторжения"
Суд назначил новое заседание на 11 февраля 12.00 мск. На начало заседания сторона прокуратуры и защиты, а также сам Порошенко не пришли. Экс-президент зашел в здание суда после того, как заседание перенесли.
Порошенко подозревается в госизмене и содействии терроризму по делу о поставках угля из Донбасса, ему грозит до 15 лет лишения свободы. Семнадцатого января он прибыл в Киев из Варшавы. Ранее экс-президент заявлял, что против него было возбуждено 130 уголовных дел, но около 40 из них уже закрыты.
Экс-президент также имеет статус подозреваемого в уголовном деле о назначении Сергея Семочко заместителем главы Службы внешней разведки Украины - ему инкриминируется превышение власти. Порошенко фигурирует еще в ряде дел, в том числе о назначении судей, перемещении картин через госграницу, инциденте с украинскими кораблями в Керченском проливе, передаче земельного участка. По этим делам у экс-президента статус свидетеля.
Президент Украины Владимир Зеленский и экс-президент Украины, депутат Верховной рады Украины Петр Порошенко - РИА Новости, 1920, 21.01.2022
21 января, 23:31
Порошенко призвал Зеленского объединиться
 
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