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Президент Грузии назвала причину нежелания помиловать Саакашвили
Президент Грузии назвала причину нежелания помиловать Саакашвили - РИА Новости, 28.01.2022
Президент Грузии назвала причину нежелания помиловать Саакашвили
Президент Грузии Саломе Зурабишвили в очередной раз заявила, что не помилует заключенного экс-главу государства Михаила Саакашвили, так как считает, что это... РИА Новости, 28.01.2022
2022-01-28T22:16
2022-01-28T22:16
в мире
грузия
михаил саакашвили
саломе зурабишвили
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ТБИЛИСИ, 28 янв - РИА Новости. Президент Грузии Саломе Зурабишвили в очередной раз заявила, что не помилует заключенного экс-главу государства Михаила Саакашвили, так как считает, что это повысит поляризацию в обществе.Ранее Зурабишвили заявила, что никогда не помилует Саакашвили.Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября, сейчас он находится в Руставской тюрьме. На родине он проходит по нескольким уголовным делам. Политика заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета - их пока рассматривают суды.
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в мире, грузия, михаил саакашвили, саломе зурабишвили
22:16 28.01.2022
 
Президент Грузии назвала причину нежелания помиловать Саакашвили

Президент Грузии не помилует Саакашвили из-за возможного усиления поляризации в обществе

© Sputnik / Стрингер / Перейти в фотобанкУчастники акции сторонников экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в Тбилиси
Участники акции сторонников экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 28.01.2022
© Sputnik / Стрингер
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Участники акции сторонников экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в Тбилиси
Читать ria.ru в
ТБИЛИСИ, 28 янв - РИА Новости. Президент Грузии Саломе Зурабишвили в очередной раз заявила, что не помилует заключенного экс-главу государства Михаила Саакашвили, так как считает, что это повысит поляризацию в обществе.
"Обычно я выполняю свое слово и, думаю, нет никого, кто мог бы сказать об обратном... я глубоко уверена, что такой шаг (помилование - ред.) будет причиной поляризации, а не деполяризации. Если кто-то переубедит меня в этом... но сомневаюсь. Само возвращение Саакашвили было шагом поляризации, и я не сделаю ничего, что приведет к поляризации", - сказала президент.
Ранее Зурабишвили заявила, что никогда не помилует Саакашвили.
Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября, сейчас он находится в Руставской тюрьме. На родине он проходит по нескольким уголовным делам. Политика заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета - их пока рассматривают суды.
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили после задержания в городе Рустави - РИА Новости, 1920, 19.01.2022
19 января, 12:15
Грузинский врач заявил, что Саакашвили нужна психологическая реабилитация
 
В миреГрузияМихаил СаакашвилиСаломе Зурабишвили
 
 
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