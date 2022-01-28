https://ria.ru/20220128/pomilovanie-1770080954.html

Президент Грузии назвала причину нежелания помиловать Саакашвили

Президент Грузии назвала причину нежелания помиловать Саакашвили - РИА Новости, 28.01.2022

Президент Грузии назвала причину нежелания помиловать Саакашвили

Президент Грузии Саломе Зурабишвили в очередной раз заявила, что не помилует заключенного экс-главу государства Михаила Саакашвили, так как считает, что это... РИА Новости, 28.01.2022

2022-01-28T22:16

2022-01-28T22:16

2022-01-28T22:16

в мире

грузия

михаил саакашвили

саломе зурабишвили

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ТБИЛИСИ, 28 янв - РИА Новости. Президент Грузии Саломе Зурабишвили в очередной раз заявила, что не помилует заключенного экс-главу государства Михаила Саакашвили, так как считает, что это повысит поляризацию в обществе.Ранее Зурабишвили заявила, что никогда не помилует Саакашвили.Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября, сейчас он находится в Руставской тюрьме. На родине он проходит по нескольким уголовным делам. Политика заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета - их пока рассматривают суды.

https://ria.ru/20220119/saakashvili-1768526561.html

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в мире, грузия, михаил саакашвили, саломе зурабишвили