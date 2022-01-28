Президент Грузии назвала причину нежелания помиловать Саакашвили
Президент Грузии не помилует Саакашвили из-за возможного усиления поляризации в обществе
© Sputnik / Стрингер / Перейти в фотобанкУчастники акции сторонников экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в Тбилиси
© Sputnik / Стрингер
Участники акции сторонников экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в Тбилиси
ТБИЛИСИ, 28 янв - РИА Новости. Президент Грузии Саломе Зурабишвили в очередной раз заявила, что не помилует заключенного экс-главу государства Михаила Саакашвили, так как считает, что это повысит поляризацию в обществе.
"Обычно я выполняю свое слово и, думаю, нет никого, кто мог бы сказать об обратном... я глубоко уверена, что такой шаг (помилование - ред.) будет причиной поляризации, а не деполяризации. Если кто-то переубедит меня в этом... но сомневаюсь. Само возвращение Саакашвили было шагом поляризации, и я не сделаю ничего, что приведет к поляризации", - сказала президент.
Ранее Зурабишвили заявила, что никогда не помилует Саакашвили.
Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября, сейчас он находится в Руставской тюрьме. На родине он проходит по нескольким уголовным делам. Политика заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета - их пока рассматривают суды.