https://ria.ru/20220128/polsha-1770007016.html

Президент Польши признал, что для его страны не существует военной угрозы

Президент Польши признал, что для его страны не существует военной угрозы - РИА Новости, 28.01.2022

Президент Польши признал, что для его страны не существует военной угрозы

Президент Польши Анджей Дуда признал, что для его страны не существует прямой военной угрозы. РИА Новости, 28.01.2022

2022-01-28T15:37

2022-01-28T15:37

2022-01-28T15:37

в мире

варшава

европа

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анджей дуда

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ВАРШАВА, 28 янв – РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда признал, что для его страны не существует прямой военной угрозы.В настоящее время в Варшаве под руководством Дуды начинается заседание Совета национальной безопасности. Ранее сообщалось, что данное заседание будет посвящено безопасности в регионе, в частности на Украине."Я рад, что вы понимаете проблему той, у меня нет никаких сомнений, общей ответственности за судьбу Польши в особенной международной ситуации, которой не было с начала моего президентства. Можно смело сказать, что такой ситуации, как сейчас, не было с 1989 года. Она специфическая", - заявил Дуда перед началом заседания совбеза."Я, как и те, с кем я говорил, убеждены, что серьезной угрозы для Польши, непосредственной военной (угрозы – ред.) сейчас нет. Нет никаких сигналов, которые указывали бы на такую непосредственную угрозу. Но без сомнения в том, что на наших глазах ситуация в области военной безопасности в нашей части Европы меняется", - добавил он.

https://ria.ru/20220128/politika-1769850685.html

https://ria.ru/20220127/politika-1769667249.html

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в мире, варшава, европа, польша, анджей дуда