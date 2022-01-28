https://ria.ru/20220128/polsha-1770007016.html
Президент Польши признал, что для его страны не существует военной угрозы
Президент Польши признал, что для его страны не существует военной угрозы - РИА Новости, 28.01.2022
Президент Польши признал, что для его страны не существует военной угрозы
Президент Польши Анджей Дуда признал, что для его страны не существует прямой военной угрозы. РИА Новости, 28.01.2022
2022-01-28T15:37
2022-01-28T15:37
2022-01-28T15:37
в мире
варшава
европа
польша
анджей дуда
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152443/68/1524436802_0:166:1993:1287_1920x0_80_0_0_0a0d715e4782c1e296bc9767926eea82.jpg
ВАРШАВА, 28 янв – РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда признал, что для его страны не существует прямой военной угрозы.В настоящее время в Варшаве под руководством Дуды начинается заседание Совета национальной безопасности. Ранее сообщалось, что данное заседание будет посвящено безопасности в регионе, в частности на Украине."Я рад, что вы понимаете проблему той, у меня нет никаких сомнений, общей ответственности за судьбу Польши в особенной международной ситуации, которой не было с начала моего президентства. Можно смело сказать, что такой ситуации, как сейчас, не было с 1989 года. Она специфическая", - заявил Дуда перед началом заседания совбеза."Я, как и те, с кем я говорил, убеждены, что серьезной угрозы для Польши, непосредственной военной (угрозы – ред.) сейчас нет. Нет никаких сигналов, которые указывали бы на такую непосредственную угрозу. Но без сомнения в том, что на наших глазах ситуация в области военной безопасности в нашей части Европы меняется", - добавил он.
https://ria.ru/20220128/politika-1769850685.html
https://ria.ru/20220127/politika-1769667249.html
варшава
европа
польша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152443/68/1524436802_124:0:1993:1402_1920x0_80_0_0_1ccf31d42bb7412ef44c64c6c6847c4a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, варшава, европа, польша, анджей дуда
Президент Польши признал, что для его страны не существует военной угрозы
Президент Польши Дуда признал, что для его страны не существует прямой военной угрозы