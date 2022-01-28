https://ria.ru/20220128/politika-1770048134.html
Концепция внешней политики будет принята с учетом ответов США, заявили в ГД
Концепция внешней политики будет принята с учетом ответов США, заявили в ГД - РИА Новости, 28.01.2022
Концепция внешней политики будет принята с учетом ответов США, заявили в ГД
Обсуждение новой концепции внешней политики России на фоне переговоров по безопасности - не совпадение, она будет принята исходя из ответов США и НАТО по... РИА Новости, 28.01.2022
2022-01-28T18:12
2022-01-28T18:12
2022-01-28T18:20
политика
госдума рф
россия
сша
владимир путин
нато
адальби шхагошев
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Обсуждение новой концепции внешней политики России на фоне переговоров по безопасности - не совпадение, она будет принята исходя из ответов США и НАТО по гарантиям, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев.Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, МИД РФ подготовил концепцию внешней политики с учетом изменений в международной политике, которые произошли за последние пять лет."Обсуждение проекта новой концепции внешней политики после получения ответа США и НАТО по гарантиям безопасности - это не простое совпадение. Уверен, это очень серьезный документ, который на сегодняшний день может являться единственным документом, гарантирующим глобальную безопасность во всем мире", - сказал Шхагошев.
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политика, госдума рф, россия, сша, владимир путин, нато, адальби шхагошев
18:12 28.01.2022 (обновлено: 18:20 28.01.2022)
Концепция внешней политики будет принята с учетом ответов США, заявили в ГД
Депутат Шхагошев: новая концепция внешней политики будет принята с учетом ответов США