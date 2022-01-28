https://ria.ru/20220128/politika-1770048134.html

Концепция внешней политики будет принята с учетом ответов США, заявили в ГД

Концепция внешней политики будет принята с учетом ответов США, заявили в ГД - РИА Новости, 28.01.2022

Концепция внешней политики будет принята с учетом ответов США, заявили в ГД

Обсуждение новой концепции внешней политики России на фоне переговоров по безопасности - не совпадение, она будет принята исходя из ответов США и НАТО по... РИА Новости, 28.01.2022

2022-01-28T18:12

2022-01-28T18:12

2022-01-28T18:20

политика

госдума рф

россия

сша

владимир путин

нато

адальби шхагошев

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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Обсуждение новой концепции внешней политики России на фоне переговоров по безопасности - не совпадение, она будет принята исходя из ответов США и НАТО по гарантиям, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев.Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, МИД РФ подготовил концепцию внешней политики с учетом изменений в международной политике, которые произошли за последние пять лет."Обсуждение проекта новой концепции внешней политики после получения ответа США и НАТО по гарантиям безопасности - это не простое совпадение. Уверен, это очень серьезный документ, который на сегодняшний день может являться единственным документом, гарантирующим глобальную безопасность во всем мире", - сказал Шхагошев.

https://ria.ru/20220127/otvet-1769710773.html

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политика, госдума рф, россия, сша, владимир путин, нато, адальби шхагошев