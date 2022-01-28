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Путин поручил доработать проект новой концепции внешней политики России
Путин поручил доработать проект новой концепции внешней политики России - РИА Новости, 28.01.2022
Путин поручил доработать проект новой концепции внешней политики России
Президент России Владимир Путин поручил доработать проект новой концепции внешней политики России после обсуждения документа на Совбезе, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 28.01.2022
2022-01-28T17:19
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россия
владимир путин
дмитрий песков
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил доработать проект новой концепции внешней политики России после обсуждения документа на Совбезе, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.В пятницу Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза РФ сообщил, что МИД России подготовил проект обновленной редакции концепции внешней политики, где учел последние изменения в международной политике за последние пять лет.
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россия, владимир путин, дмитрий песков
17:19 28.01.2022 (обновлено: 17:27 28.01.2022)
 
Путин поручил доработать проект новой концепции внешней политики России

Президент Путин поручил доработать проект новой концепции внешней политики России

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.01.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент России Владимир Путин
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил доработать проект новой концепции внешней политики России после обсуждения документа на Совбезе, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Нет, сегодня было концептуальное обсуждение подготовленного проекта. И по итогам есть поручение президента доработать, а потом уже принять концепцию", - ответил Песков на вопрос, были ли принят проект сегодня.
В пятницу Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза РФ сообщил, что МИД России подготовил проект обновленной редакции концепции внешней политики, где учел последние изменения в международной политике за последние пять лет.
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