https://ria.ru/20220128/politika-1770035385.html
Путин поручил доработать проект новой концепции внешней политики России
Путин поручил доработать проект новой концепции внешней политики России - РИА Новости, 28.01.2022
Путин поручил доработать проект новой концепции внешней политики России
Президент России Владимир Путин поручил доработать проект новой концепции внешней политики России после обсуждения документа на Совбезе, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 28.01.2022
2022-01-28T17:19
2022-01-28T17:19
2022-01-28T17:27
россия
владимир путин
дмитрий песков
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил доработать проект новой концепции внешней политики России после обсуждения документа на Совбезе, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.В пятницу Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза РФ сообщил, что МИД России подготовил проект обновленной редакции концепции внешней политики, где учел последние изменения в международной политике за последние пять лет.
https://ria.ru/20220128/politika-1769850685.html
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россия, владимир путин, дмитрий песков
17:19 28.01.2022 (обновлено: 17:27 28.01.2022)
Путин поручил доработать проект новой концепции внешней политики России
Президент Путин поручил доработать проект новой концепции внешней политики России