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Москвичам в пятницу пообещали облачность и слабую метель

Москвичам в пятницу пообещали облачность и слабую метель - РИА Новости, 28.01.2022

Москвичам в пятницу пообещали облачность и слабую метель

Облачная погода, снег, слабая метель и не выше минус 3 ожидается в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр... РИА Новости, 28.01.2022

2022-01-28T08:21

2022-01-28T08:21

2022-01-28T09:58

общество

москва

погода

александр синенков

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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Облачная погода, снег, слабая метель и не выше минус 3 ожидается в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков."Мы сегодня ожидаем облачную погоду в столице, снег, слабую метель. Температура воздуха минус 3-5 в мегаполисе, от минус 2 до минус 7 по области. Ветер южный, 5-10 метров в секунду", - рассказал Синенков.По словам синоптика, атмосферное давление немного понизится до 736 миллиметров ртутного столба.

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2022

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, москва, погода, александр синенков