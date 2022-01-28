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Москвичам в пятницу пообещали облачность и слабую метель
Москвичам в пятницу пообещали облачность и слабую метель - РИА Новости, 28.01.2022
Москвичам в пятницу пообещали облачность и слабую метель
Облачная погода, снег, слабая метель и не выше минус 3 ожидается в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр... РИА Новости, 28.01.2022
2022-01-28T08:21
2022-01-28T08:21
2022-01-28T09:58
общество
москва
погода
александр синенков
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Облачная погода, снег, слабая метель и не выше минус 3 ожидается в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков."Мы сегодня ожидаем облачную погоду в столице, снег, слабую метель. Температура воздуха минус 3-5 в мегаполисе, от минус 2 до минус 7 по области. Ветер южный, 5-10 метров в секунду", - рассказал Синенков.По словам синоптика, атмосферное давление немного понизится до 736 миллиметров ртутного столба.
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общество, москва, погода, александр синенков
08:21 28.01.2022 (обновлено: 09:58 28.01.2022)
Москвичам в пятницу пообещали облачность и слабую метель
Синоптик "Фобоса" Синенков: в пятницу в Москве ожидается облачная погода и слабая метель