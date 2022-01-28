Минтруд предложил перечислять страховые выплаты единым платежом
Минтруд предложил ввести единый тариф, предусматривающий страховые выплаты единым платежом
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Минтруд РФ предлагает ввести единый тариф, который предусматривает перечисление страховых взносов единым платежом, сообщила пресс-служба министерства.
"Минтруд России предложил выплачивать больничные занятым по гражданско-правовым договорам, ввести единый тариф, который предусматривает перечисление страховых взносов единым платежом, и создать Социальный фонд России на основе объединения ПФР и ФСС",- говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Вчера, 18:11Минтруд представил проект Социального фонда
В пресс-службе напомнили, что сейчас по общему правилу работодатели платят 22% с заработной платы работника в Пенсионный фонд в пределах облагаемой базы и 10% - с заработка, превышающего облагаемую базу, 5,1% - в Фонд обязательного медицинского страхования с общего дохода работника и 2,9% - в Фонд социального страхования с заработка в пределах облагаемой базы. В Пенсионный фонд взносы поступают со всех работающих по найму граждан (занятые по трудовым договорам и договорам гражданско-правового характера), в Фонд социального страхования взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством отчисляются только за граждан, занятых по трудовым договорам, пояснили в пресс-службе.
"Предлагается: установить единый круг застрахованных лиц, то есть распространить обязательное социальное страхование на занятых по гражданско-правовым договорам граждан; установить единую предельную базу для пенсионного и обязательного социального страхования, увеличив взносооблагаемый в рамках обязательного социального страхования заработок до размеров заработка, охваченного пенсионным страхованием",- говорится в сообщении.