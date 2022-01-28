https://ria.ru/20220128/pfr-1769988512.html

Путин подписал закон о предоставлении Росстату данных Пенсионного фонда

Путин подписал закон о предоставлении Росстату данных Пенсионного фонда - РИА Новости, 28.01.2022

Путин подписал закон о предоставлении Росстату данных Пенсионного фонда

Президент России Владимир Путин подписал закон, обязывающий Пенсионный фонд России (ПФР) предоставлять Росстату обезличенные сведения индивидуального учета для... РИА Новости, 28.01.2022

2022-01-28T14:30

2022-01-28T14:30

2022-01-28T14:31

общество

пенсия

владимир путин

пенсионный фонд рф

федеральная служба государственной статистики (росстат)

россия

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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, обязывающий Пенсионный фонд России (ПФР) предоставлять Росстату обезличенные сведения индивидуального учета для формирования статистики, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.Закон был разработан в целях создания системы оперативной статистики на основе административных данных, имеющихся в распоряжении ПФР, на основе которых может быть сформирован набор социально-экономических показателей. Документ обязует ПФР предоставлять в Росстат обезличенные сведения о мерах социальной защиты (поддержки), социальных услугах, иных социальных гарантиях и выплатах, а также административные данные, необходимые для формирования официальной статистической информации.Авторы инициативы ранее подчеркнули, что необходимость предоставления ПФР в Росстат обезличенных персональных данных физических лиц обусловлена тем, что это позволит установить количественную характеристику мер социальной поддержки, а также их получателей, что позволяет обеспечить достоверность официальной статистической информации, формируемой на основе нового вида информационного взаимодействия.

https://ria.ru/20220128/sovfed-1769969984.html

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общество, пенсия, владимир путин, пенсионный фонд рф, федеральная служба государственной статистики (росстат), россия