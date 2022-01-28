https://ria.ru/20220128/pfr-1769897643.html

Пенсионеров ждут радикальные перемены со следующего года

"Ъ" сообщил о планах реорганизации Пенсионного фонда - РИА Новости, 28.01.2022

Пенсионеров ждут радикальные перемены со следующего года

К 2023 году правительство планирует объединить Пенсионный фонд (ПФР) и Фонд социального страхования (ФСС) в Социальный фонд, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на... РИА Новости, 28.01.2022

2022-01-28T05:45

2022-01-28T05:45

2022-01-28T15:58

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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. К 2023 году правительство планирует объединить Пенсионный фонд (ПФР) и Фонд социального страхования (ФСС) в Социальный фонд, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на материалы Минтруда.По информации газеты, работодателям предложат общую взносооблагаемую базу для выплаты страховых взносов на пенсионное и социальное страхование. По замыслу авторов инициативы, при минимальном росте нагрузки на бизнес это позволит увеличить размер нескольких социальных выплат для населения в полтора раза.При этом новая структура получит статус "внебюджетный фонд", в то время как ПФР и ФСС — это госучреждения. Координировать работу нового фонда по-прежнему будет Минтруда, однако также будет создан наблюдательный совет.Как рассказали газете источники, министерство рассчитывает внести федеральный закон об объединении фондов на рассмотрение Госдумы уже в весеннюю сессию.

https://ria.ru/20220123/pensiya-1769096686.html

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общество, пенсия, госдума рф, пенсионный фонд рф, россия