Пенсионеров ждут радикальные перемены со следующего года

05:45 28.01.2022 (обновлено: 15:58 28.01.2022)
"Ъ" сообщил о планах реорганизации Пенсионного фонда
"Ъ": Минтруда хочет объединить ПФР и Фонд социального страхования к 2023 году
Сотрудник ПФР держит в руках паспорт. Архивное фото
МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. К 2023 году правительство планирует объединить Пенсионный фонд (ПФР) и Фонд социального страхования (ФСС) в Социальный фонд, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на материалы Минтруда.
По информации газеты, работодателям предложат общую взносооблагаемую базу для выплаты страховых взносов на пенсионное и социальное страхование. По замыслу авторов инициативы, при минимальном росте нагрузки на бизнес это позволит увеличить размер нескольких социальных выплат для населения в полтора раза.
"Реформа фондов сделает получение социальных услуг также более удобным — за счет объединения их административных функций в рамках единой цифровой платформы", — говорится в публикации.
При этом новая структура получит статус "внебюджетный фонд", в то время как ПФР и ФСС — это госучреждения. Координировать работу нового фонда по-прежнему будет Минтруда, однако также будет создан наблюдательный совет.
Как рассказали газете источники, министерство рассчитывает внести федеральный закон об объединении фондов на рассмотрение Госдумы уже в весеннюю сессию.
23 января, 01:16Эксперт напомнила, кто получит право на пенсию в этом году