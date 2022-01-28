https://ria.ru/20220128/perestraivanie-1769888883.html

Автоэксперт объяснил, как безопасно перестраиваться на заснеженной дороге

Автоэксперт объяснил, как безопасно перестраиваться на заснеженной дороге - РИА Новости, 28.01.2022

Автоэксперт объяснил, как безопасно перестраиваться на заснеженной дороге

На заснеженной дороге могут возникнуть две проблемы: занос и потеря управления автомобилем. Это связано с тем, что коэффициент сцепления зимой на дорогах... РИА Новости, 28.01.2022

2022-01-28T02:15

2022-01-28T02:15

2022-01-28T02:15

общество

авилон

авто

россия

павел червяков

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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. На заснеженной дороге могут возникнуть две проблемы: занос и потеря управления автомобилем. Это связано с тем, что коэффициент сцепления зимой на дорогах существенно меньше, чем летом, рассказал агентству "Прайм" руководитель отдела продаж одного из подразделений группы "Авилон" Павел Червяков.Он также призвал учитывать ускорение, которое может возникать при перестроении в зависимости от того, какой тип привода у автомобиля.По словам Червякова, "полноприводные модели, например, цепляются за дорогу всеми четырьмя колесами, и им гораздо проще перестроиться и совершить маневр, сохранив при этом управляемость".

https://ria.ru/20220125/dorogi-1769349320.html

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общество, авилон , авто, россия, павел червяков