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Автоэксперт объяснил, как безопасно перестраиваться на заснеженной дороге
Автоэксперт объяснил, как безопасно перестраиваться на заснеженной дороге - РИА Новости, 28.01.2022
Автоэксперт объяснил, как безопасно перестраиваться на заснеженной дороге
На заснеженной дороге могут возникнуть две проблемы: занос и потеря управления автомобилем. Это связано с тем, что коэффициент сцепления зимой на дорогах... РИА Новости, 28.01.2022
2022-01-28T02:15
2022-01-28T02:15
общество
авилон
авто
россия
павел червяков
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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. На заснеженной дороге могут возникнуть две проблемы: занос и потеря управления автомобилем. Это связано с тем, что коэффициент сцепления зимой на дорогах существенно меньше, чем летом, рассказал агентству "Прайм" руководитель отдела продаж одного из подразделений группы "Авилон" Павел Червяков.Он также призвал учитывать ускорение, которое может возникать при перестроении в зависимости от того, какой тип привода у автомобиля.По словам Червякова, "полноприводные модели, например, цепляются за дорогу всеми четырьмя колесами, и им гораздо проще перестроиться и совершить маневр, сохранив при этом управляемость".
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общество, авилон , авто, россия, павел червяков
02:15 28.01.2022
 
Автоэксперт объяснил, как безопасно перестраиваться на заснеженной дороге

Автоэксперт Червяков: перестраиваться на заснеженной дороге нужно плавно и без спешки

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкАвтомобильное движение
Автомобильное движение - РИА Новости, 1920, 28.01.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. На заснеженной дороге могут возникнуть две проблемы: занос и потеря управления автомобилем. Это связано с тем, что коэффициент сцепления зимой на дорогах существенно меньше, чем летом, рассказал агентству "Прайм" руководитель отдела продаж одного из подразделений группы "Авилон" Павел Червяков.
"При перестроении на заснеженной дороге автовладелец должен совершать максимально плавные движения без спешки, то есть ни в коем случае не дергать резко рулем, не совершать резких маневров и поворотов. Еще не рекомендую активно орудовать педалями газа и тормоза, чтобы не провоцировать потенциальный занос или потерю управления", — подчеркнул собеседник агентства.
Он также призвал учитывать ускорение, которое может возникать при перестроении в зависимости от того, какой тип привода у автомобиля.
По словам Червякова, "полноприводные модели, например, цепляются за дорогу всеми четырьмя колесами, и им гораздо проще перестроиться и совершить маневр, сохранив при этом управляемость".
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ОбществоАвилонАвтоРоссияПавел Червяков
 
 
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