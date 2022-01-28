https://ria.ru/20220128/peregovory-1770007151.html
Байден и Шольц обсудят отношения с Россией
Байден и Шольц обсудят отношения с Россией - РИА Новости, 28.01.2022
Байден и Шольц обсудят отношения с Россией
Актуальные вопросы безопасности в Европе и политика по отношению к России будут в числе центральных тем переговоров канцлера Олафа Шольца и президента США Джо... РИА Новости, 28.01.2022
2022-01-28T15:40
2022-01-28T15:40
2022-01-28T15:53
в мире
сша
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джо байден
олаф шольц
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БЕРЛИН, 28 янв - РИА Новости. Актуальные вопросы безопасности в Европе и политика по отношению к России будут в числе центральных тем переговоров канцлера Олафа Шольца и президента США Джо Байдена 7 февраля, сообщил официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт.Ранее встречу анонсировал Белый дом."С нашей стороны также хочу подтвердить, что федеральный канцер Олаф Шольц в понедельник, 7 февраля, отправится в Вашингтон, точнее он отправится в воскресенье (6 февраля), а в понедельник он встретится с президентом США Джо Байденом", - сообщил Хебештрайт на брифинге в пятницу.Он отметил, что США остаются для Германии важнейшим партнером вне Евросоюза и союзником по НАТО."Наши двусторонние отношения очень близкие и доверительные. Это проявляется в нынешнем кризисе вокруг Украины и очень тесном и характеризующимся консенсусом согласовании политики по России. Актуальные вопросы безопасности в Европе и политика по отношению к России будут, разумеется, одними из центральных тем переговоров Шольца и Байдена", - заявил он.Хебештрайт добавил, что трансатлантическая повестка дня "разумеется, гораздо шире" - лидеры также обсудят климат, борьбу с пандемией коронавируса, свободу торговлю.
https://ria.ru/20220122/ssha-1768946291.html
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в мире, сша, германия, джо байден, олаф шольц
15:40 28.01.2022 (обновлено: 15:53 28.01.2022)
Байден и Шольц обсудят отношения с Россией
Президент США Байден и канцлер ФРГ Шольц обсудят Россию и безопасность в Европе