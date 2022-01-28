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Лавров заявил, что не высказывал Блинкену угроз по поводу Украины в Женеве
Лавров заявил, что не высказывал Блинкену угроз по поводу Украины в Женеве - РИА Новости, 28.01.2022
Лавров заявил, что не высказывал Блинкену угроз по поводу Украины в Женеве
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что в Женеве не высказывал госсекретарю США Энтони Блинкену никаких угроз по поводу Украины, чтобы США после этой встречи... РИА Новости, 28.01.2022
2022-01-28T13:23
2022-01-28T17:34
в мире
сша
женева (город)
сергей лавров
энтони блинкен
ситуация в днр и лнр
россия
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что в Женеве не высказывал госсекретарю США Энтони Блинкену никаких угроз по поводу Украины, чтобы США после этой встречи решили эвакуировать дипломатов."Я ничего ему не говорил", - сказал Лавров, отвечая на вопрос, что он такого мог сказать Блинкену в Женеве, что США сразу после этой встречи решили эвакуировать дипломатов из Украины.
https://radiosputnik.ria.ru/20220128/lavrov-1769946282.html
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в мире, сша, женева (город), сергей лавров, энтони блинкен, ситуация в днр и лнр, россия
13:23 28.01.2022 (обновлено: 17:34 28.01.2022)
 
Лавров заявил, что не высказывал Блинкену угроз по поводу Украины в Женеве

Глава МИД Лавров заявил, что не высказывал Блинкену никаких угроз по поводу Украины

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и государственный секретарь США Энтони Блинкен во время встречи в Женеве
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и государственный секретарь США Энтони Блинкен во время встречи в Женеве - РИА Новости, 1920, 28.01.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и государственный секретарь США Энтони Блинкен во время встречи в Женеве
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что в Женеве не высказывал госсекретарю США Энтони Блинкену никаких угроз по поводу Украины, чтобы США после этой встречи решили эвакуировать дипломатов.
"Я ничего ему не говорил", - сказал Лавров, отвечая на вопрос, что он такого мог сказать Блинкену в Женеве, что США сразу после этой встречи решили эвакуировать дипломатов из Украины.
"Уверяю вас, что мы обсуждали исключительно гарантии безопасности, и затем я поставил вопрос о совершенно недопустимом и неприемлемом положении с нашими дипломатическими миссиями (РФ и США)… Так что, смею вас заверить: никаких угроз", - сказал Лавров в интервью радиостанциям Sputnik, "Эхо Москвы", "Говорит Москва" и Радио " Комсомольская правда".
Министр иностранных дел Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 28.01.2022
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"Они это понимают". Лавров разъяснил последствия санкций США против РФ
 
В миреСШАЖенева (город)Сергей ЛавровЭнтони БлинкенСитуация в ДНР и ЛНРРоссия
 
 
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