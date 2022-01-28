https://ria.ru/20220128/peregovory-1769970799.html

Лавров заявил, что не высказывал Блинкену угроз по поводу Украины в Женеве

Лавров заявил, что не высказывал Блинкену угроз по поводу Украины в Женеве - РИА Новости, 28.01.2022

Лавров заявил, что не высказывал Блинкену угроз по поводу Украины в Женеве

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что в Женеве не высказывал госсекретарю США Энтони Блинкену никаких угроз по поводу Украины, чтобы США после этой встречи... РИА Новости, 28.01.2022

2022-01-28T13:23

2022-01-28T13:23

2022-01-28T17:34

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женева (город)

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ситуация в днр и лнр

россия

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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что в Женеве не высказывал госсекретарю США Энтони Блинкену никаких угроз по поводу Украины, чтобы США после этой встречи решили эвакуировать дипломатов."Я ничего ему не говорил", - сказал Лавров, отвечая на вопрос, что он такого мог сказать Блинкену в Женеве, что США сразу после этой встречи решили эвакуировать дипломатов из Украины.

https://radiosputnik.ria.ru/20220128/lavrov-1769946282.html

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женева (город)

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в мире, сша, женева (город), сергей лавров, энтони блинкен, ситуация в днр и лнр, россия