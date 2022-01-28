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В Кремле рассказали об ожиданиях от переговоров Путина с премьером Венгрии
В Кремле рассказали об ожиданиях от переговоров Путина с премьером Венгрии - РИА Новости, 28.01.2022
В Кремле рассказали об ожиданиях от переговоров Путина с премьером Венгрии
В Кремле рассчитывают на очень плодотворные переговоры президента России Владимира Путина с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном во вторник, по итогам... РИА Новости, 28.01.2022
2022-01-28T13:14
2022-01-28T13:14
2022-01-28T13:14
в мире
владимир путин
дмитрий песков
виктор орбан
россия
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. В Кремле рассчитывают на очень плодотворные переговоры президента России Владимира Путина с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном во вторник, по итогам планируется совместная пресс-конференция, сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Мы рассчитываем на очень плодотворные переговоры. Они пообщаются с президентом Путиным, и потом, мы надеемся, проведут совместную пресс-конференцию. Это будет во вторник", - заявил Песков.
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в мире, владимир путин, дмитрий песков, виктор орбан, россия
В Кремле рассказали об ожиданиях от переговоров Путина с премьером Венгрии
Песков: в Кремле рассчитывают на плодотворные переговоры Путина и премьера Венгрии Орбана