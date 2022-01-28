https://ria.ru/20220128/peregovory-1769968074.html

В Кремле рассказали об ожиданиях от переговоров Путина с премьером Венгрии

В Кремле рассказали об ожиданиях от переговоров Путина с премьером Венгрии - РИА Новости, 28.01.2022

В Кремле рассказали об ожиданиях от переговоров Путина с премьером Венгрии

В Кремле рассчитывают на очень плодотворные переговоры президента России Владимира Путина с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном во вторник, по итогам... РИА Новости, 28.01.2022

2022-01-28T13:14

2022-01-28T13:14

2022-01-28T13:14

в мире

владимир путин

дмитрий песков

виктор орбан

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156041/59/1560415948_0:0:3458:1946_1920x0_80_0_0_0d2bcca851094797c6b752d9c5198806.jpg

МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. В Кремле рассчитывают на очень плодотворные переговоры президента России Владимира Путина с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном во вторник, по итогам планируется совместная пресс-конференция, сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Мы рассчитываем на очень плодотворные переговоры. Они пообщаются с президентом Путиным, и потом, мы надеемся, проведут совместную пресс-конференцию. Это будет во вторник", - заявил Песков.

https://ria.ru/20220128/vengriya-1769926895.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, владимир путин, дмитрий песков, виктор орбан, россия