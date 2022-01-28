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Лавров заявил о конструктиве в ответах США на предложения по безопасности

Лавров заявил о конструктиве в ответах США на предложения по безопасности - РИА Новости, 28.01.2022

Лавров заявил о конструктиве в ответах США на предложения по безопасности

Переговоры по гарантиям безопасности с США и НАТО не завершены, в их ответах на российские предложения есть рациональные зерна, заявил глава МИД РФ Сергей... РИА Новости, 28.01.2022

2022-01-28T11:14

2022-01-28T11:14

2022-01-28T11:49

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МОСКВА, 28 янв – РИА Новости. Переговоры по гарантиям безопасности с США и НАТО не завершены, в их ответах на российские предложения есть рациональные зерна, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Я не могу сказать, что переговоры завершены, потому что сейчас... Ну, американцы и натовцы, как вы знаете, больше месяца изучали предельно простые предложения, заключенные в проектах договора с Вашингтоном, и соглашение с Североатлантическим альянсом. Мы получили только позавчера ответы, которые в таком западном стиле наводят тень на плетень во многом, но там есть рациональные зерна, как я уже говорил, по второстепенным вопросам", - сказал министр Лавров в интервью радиостанциям радиостанциям Sputnik, "Эхо Москвы", "Говорит Москва" и радио " Комсомольская правда"."Все это (меры предотвращение конфликтов и деэскалации мер доверия - ред.) отвергалось в течение последних двух-трех лет. Сейчас все это предлагается обсуждать. То есть тот конструктив, который в них содержатся, в этих предложениях, он по сути дела заимствован из российских инициатив последнего времени. Ну, это, считаю, ну хоть что-то, по-русски говоря", - заявил глава российского МИД.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отвод сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года.В среду США и НАТО передали России ответы на предложения по гарантиям безопасности. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что если США попросят не публиковать свой ответ на российские предложения по безопасности, Москва этого делать не будет. При этом министр добавил, что суть реакции Вашингтона на российские предложения, конечно же, заслуживает того, чтобы общественность в России и в других странах об этом была проинформирована.

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в мире, сша, нато, сергей лавров, россия