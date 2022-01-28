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В Пентагоне сообщили о готовности войск к переброске в Европу

В Пентагоне сообщили о готовности войск к переброске в Европу - РИА Новости, 28.01.2022

В Пентагоне сообщили о готовности войск к переброске в Европу

США не начинали переброску войск в Европу, они просто приведены в состояние готовности к этому, заявил шеф Пентагона Ллойд Остин. РИА Новости, 28.01.2022

2022-01-28T22:30

2022-01-28T22:30

2022-01-28T22:30

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ВАШИНГТОН, 28 янв - РИА Новости. США не начинали переброску войск в Европу, они просто приведены в состояние готовности к этому, заявил шеф Пентагона Ллойд Остин."Мы не перемещали никаких войск. Мы привели войска в состояние повышенной готовности", - сказал он на пресс-конференции.На этой неделе 8,5 тысячи американских военных получили приказ подготовиться к переброске в Европу для усиления восточного фланга НАТО.МИД РФ ранее заявлял, что планы НАТО увеличить присутствие на востоке создают негативный фон для переговоров по гарантиям безопасности.

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в мире, сша, европа, нато, министерство обороны сша, ллойд остин