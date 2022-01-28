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В ДНР заявили о подготовке Киева к переброске новых военных сил в Донбасс
В ДНР заявили о подготовке Киева к переброске новых военных сил в Донбасс - РИА Новости, 28.01.2022
В ДНР заявили о подготовке Киева к переброске новых военных сил в Донбасс
Киев готовит переброску сил, прошедших подготовку у британских инструкторов, в Донбасс, заявил глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис... РИА Новости, 28.01.2022
2022-01-28T21:58
2022-01-28T23:29
в мире
украина
денис пушилин
донбасс
днр
ситуация в днр и лнр
россия
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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Киев готовит переброску сил, прошедших подготовку у британских инструкторов, в Донбасс, заявил глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин."Готовятся новые три бригады: десантно-штурмовая одна из них, которая прошла подготовку с британскими инструкторами в районе Львовского учебного центра, также горно-штурмовая бригада и механизированная бригада", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".По его словам, все эти подразделения должны очутиться в Донбассе недалеко от линии соприкосновения.Ранее представители фракции "Единая Россия" в Госдуме обратились к руководству страны с просьбой оказать помощь самопровозглашенным ДНР и ЛНР в виде поставок военной продукции. По словам главы фракции Владимира Васильева, Москва не может бросить проживающих на территории двух республик россиян на произвол киевского режима в условиях готовящейся украинскими властями агрессии.В последние месяцы отношения России и Запада стали еще более напряженными. Вашингтон и Брюссель обвиняют Москву в подготовке "вторжения" на Украину и на том фоне усиливают присутствие в Восточной Европе.В России отвергают все претензии и напоминают, что Киев не соблюдает Минские соглашения: украинские власти сосредоточили у линии соприкосновения половину личного состава армии и обстреливают ополченцев из запрещенного оружия.В Кремле и МИД не раз указывали, что цель вбросов "об агрессии" — нарастить иностранную группировку у российских границ. Там также объясняли, что основная причина эскалации обстановки — действия США и НАТО, которые "накачивают" Украину вооружениями, тем самым подталкивая ее к военным авантюрам.В конце прошлого года Москва передала Брюсселю и Вашингтону проекты документов о гарантиях безопасности, главным требованием было нерасширение НАТО на восток, однако именно его западные партнеры, по сообщениям российского МИД, проигнорировали в своем письменном ответе.
https://ria.ru/20220126/ukraina-1769485113.html
https://ria.ru/20220128/egorova-1770031556.html
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в мире, украина, денис пушилин, донбасс, днр, ситуация в днр и лнр, россия
21:58 28.01.2022 (обновлено: 23:29 28.01.2022)
 
В ДНР заявили о подготовке Киева к переброске новых военных сил в Донбасс

ДНР: Киев готовит переброску сил в Донбасс, подготовленных британскими инструкторами

© AP Photo / Andriy AndriyenkoУкраинские военные на линии соприкосновения в Донецкой области
Украинские военные на линии соприкосновения в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 28.01.2022
© AP Photo / Andriy Andriyenko
Украинские военные на линии соприкосновения в Донецкой области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Киев готовит переброску сил, прошедших подготовку у британских инструкторов, в Донбасс, заявил глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин.
"Готовятся новые три бригады: десантно-штурмовая одна из них, которая прошла подготовку с британскими инструкторами в районе Львовского учебного центра, также горно-штурмовая бригада и механизированная бригада", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
По его словам, все эти подразделения должны очутиться в Донбассе недалеко от линии соприкосновения.
Ранее представители фракции "Единая Россия" в Госдуме обратились к руководству страны с просьбой оказать помощь самопровозглашенным ДНР и ЛНР в виде поставок военной продукции. По словам главы фракции Владимира Васильева, Москва не может бросить проживающих на территории двух республик россиян на произвол киевского режима в условиях готовящейся украинскими властями агрессии.
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В последние месяцы отношения России и Запада стали еще более напряженными. Вашингтон и Брюссель обвиняют Москву в подготовке "вторжения" на Украину и на том фоне усиливают присутствие в Восточной Европе.
В России отвергают все претензии и напоминают, что Киев не соблюдает Минские соглашения: украинские власти сосредоточили у линии соприкосновения половину личного состава армии и обстреливают ополченцев из запрещенного оружия.
В Кремле и МИД не раз указывали, что цель вбросов "об агрессии" — нарастить иностранную группировку у российских границ. Там также объясняли, что основная причина эскалации обстановки — действия США и НАТО, которые "накачивают" Украину вооружениями, тем самым подталкивая ее к военным авантюрам.
В конце прошлого года Москва передала Брюсселю и Вашингтону проекты документов о гарантиях безопасности, главным требованием было нерасширение НАТО на восток, однако именно его западные партнеры, по сообщениям российского МИД, проигнорировали в своем письменном ответе.
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В миреУкраинаДенис ПушилинДонбассДНРСитуация в ДНР и ЛНРРоссия
 
 
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