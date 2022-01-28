https://ria.ru/20220128/perebroska-1770079402.html

В ДНР заявили о подготовке Киева к переброске новых военных сил в Донбасс

В ДНР заявили о подготовке Киева к переброске новых военных сил в Донбасс - РИА Новости, 28.01.2022

В ДНР заявили о подготовке Киева к переброске новых военных сил в Донбасс

Киев готовит переброску сил, прошедших подготовку у британских инструкторов, в Донбасс, заявил глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис... РИА Новости, 28.01.2022

2022-01-28T21:58

2022-01-28T21:58

2022-01-28T23:29

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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Киев готовит переброску сил, прошедших подготовку у британских инструкторов, в Донбасс, заявил глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин."Готовятся новые три бригады: десантно-штурмовая одна из них, которая прошла подготовку с британскими инструкторами в районе Львовского учебного центра, также горно-штурмовая бригада и механизированная бригада", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".По его словам, все эти подразделения должны очутиться в Донбассе недалеко от линии соприкосновения.Ранее представители фракции "Единая Россия" в Госдуме обратились к руководству страны с просьбой оказать помощь самопровозглашенным ДНР и ЛНР в виде поставок военной продукции. По словам главы фракции Владимира Васильева, Москва не может бросить проживающих на территории двух республик россиян на произвол киевского режима в условиях готовящейся украинскими властями агрессии.В последние месяцы отношения России и Запада стали еще более напряженными. Вашингтон и Брюссель обвиняют Москву в подготовке "вторжения" на Украину и на том фоне усиливают присутствие в Восточной Европе.В России отвергают все претензии и напоминают, что Киев не соблюдает Минские соглашения: украинские власти сосредоточили у линии соприкосновения половину личного состава армии и обстреливают ополченцев из запрещенного оружия.В Кремле и МИД не раз указывали, что цель вбросов "об агрессии" — нарастить иностранную группировку у российских границ. Там также объясняли, что основная причина эскалации обстановки — действия США и НАТО, которые "накачивают" Украину вооружениями, тем самым подталкивая ее к военным авантюрам.В конце прошлого года Москва передала Брюсселю и Вашингтону проекты документов о гарантиях безопасности, главным требованием было нерасширение НАТО на восток, однако именно его западные партнеры, по сообщениям российского МИД, проигнорировали в своем письменном ответе.

https://ria.ru/20220126/ukraina-1769485113.html

https://ria.ru/20220128/egorova-1770031556.html

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в мире, украина, денис пушилин, донбасс, днр, ситуация в днр и лнр, россия