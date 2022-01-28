Пентагон заявил, что у США нет постоянного военного контингента на Украине
Генерал США Милли: у США нет постоянного военного контингента на Украине
© РИА Новости / СтрингерВоеннослужащий на тактических учениях с участием вооруженных сил Украины и стран НАТО во Львовской области
Военнослужащий на тактических учениях с участием вооруженных сил Украины и стран НАТО во Львовской области
ВАШИНГТОН, 28 янв - РИА Новости. США не имеют постоянных воинских контингентов, баз и наступательных вооружений на Украине, где присутствует только небольшое число советников и инструкторов, заявил начальник американского Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли.
"Сейчас на Украине присутствует небольшой контингент советников и инструкторов США и НАТО. У США там ноль наступательных систем вооружений, постоянных сил и баз", - сказал он на пресс-конференции.
Шеф Пентагона Ллойд Остин добавил, что президент США Джо Байден исключает направление американских сил на Украину для ведения военных действий.
Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе. Начиная с 2014 года страны НАТО во главе с США поставляют оружие Украине и тренируют ее военных, что прямо нарушает минские соглашения и негативно влияет на урегулирование в Донбассе. В поставках в общей сложности на миллиарды долларов участвуют, помимо американцев, Великобритания, Канада, Франция, Польша, Турция, Литва, Чехия, Болгария, Румыния, Эстония.
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