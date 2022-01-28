13:03 28.01.2022 (обновлено: 13:58 28.01.2022)
Путин подписал закон об индексации пенсий на 8,6%
Президент Путин подписал закон об индексации пенсий на 8,6%
Президент России Владимир Путин
МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Президент Владимир Путин подписал закон об индексации пенсий на 8,6 процента. Cоответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Ранее его приняла Госдума и одобрил Совет Федерации. Он вносит поправки в законы "О государственном пенсионном обеспечении" и "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий", в соответствии с которыми средний размер пенсии в 2022 году составит 18 984 рубля.
Индексацию проведут с 1 января. То есть, как пояснила заместитель социального комитета Совета Федерации Елена Бибикова, с 1 февраля выплаты увеличат на 8,6 процента по отношению к декабрьским. А поскольку в январе их уже проиндексировали на 5,9 процента, то за этот месяц доплатят разницу.
По словам Бибиковой, в результате пенсионеры будут получать в среднем на 1400 рублей больше.
С 1 января страховые пенсии по старости выросли на 5,9 процента, так как в прогнозе Минэкономразвития, который лег в основу бюджета на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов, инфляция в 2021 году ожидалась на уровне 5,8 процента. Но на деле она оказалась значительно выше — 8,4 процента. Поэтому президент Владимир Путин поручил провести соответствующую индексацию.
По данным Росстата, в ноябре реальный размер назначенных пенсий (выплаты, скорректированные на уровень инфляции) в ноябре снизился на 2,8 процента в годовом выражении.
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