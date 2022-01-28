https://ria.ru/20220128/pensii-1769965361.html

Путин подписал закон об индексации пенсий на 8,6%

Путин подписал закон об индексации пенсий на 8,6% - РИА Новости, 28.01.2022

Путин подписал закон об индексации пенсий на 8,6%

Президент Владимир Путин подписал закон об индексации пенсий на 8,6 процента. Cоответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой... РИА Новости, 28.01.2022

2022-01-28T13:03

2022-01-28T13:03

2022-01-28T13:58

владимир путин

федеральная служба государственной статистики (росстат)

александр жуков

елена бибикова

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/19/1769428110_0:0:2954:1663_1920x0_80_0_0_41abe2ca891d1745ae07d938ed9bd04b.jpg

МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Президент Владимир Путин подписал закон об индексации пенсий на 8,6 процента. Cоответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Ранее его приняла Госдума и одобрил Совет Федерации. Он вносит поправки в законы "О государственном пенсионном обеспечении" и "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий", в соответствии с которыми средний размер пенсии в 2022 году составит 18 984 рубля.Индексацию проведут с 1 января. То есть, как пояснила заместитель социального комитета Совета Федерации Елена Бибикова, с 1 февраля выплаты увеличат на 8,6 процента по отношению к декабрьским. А поскольку в январе их уже проиндексировали на 5,9 процента, то за этот месяц доплатят разницу.По словам Бибиковой, в результате пенсионеры будут получать в среднем на 1400 рублей больше.С 1 января страховые пенсии по старости выросли на 5,9 процента, так как в прогнозе Минэкономразвития, который лег в основу бюджета на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов, инфляция в 2021 году ожидалась на уровне 5,8 процента. Но на деле она оказалась значительно выше — 8,4 процента. Поэтому президент Владимир Путин поручил провести соответствующую индексацию.По данным Росстата, в ноябре реальный размер назначенных пенсий (выплаты, скорректированные на уровень инфляции) в ноябре снизился на 2,8 процента в годовом выражении.

https://radiosputnik.ria.ru/20220126/pensii-1769605459.html

https://ria.ru/20220123/pensiya-1769096686.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владимир путин, федеральная служба государственной статистики (росстат), александр жуков, елена бибикова, россия