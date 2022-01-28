https://ria.ru/20220128/pedofily-1769979539.html

Путин подписал закон о пожизненном сроке для педофилов-рецидивистов

Путин подписал закон о пожизненном сроке для педофилов-рецидивистов - РИА Новости, 28.01.2022

Путин подписал закон о пожизненном сроке для педофилов-рецидивистов

Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий пожизненное заключение для педофилов-рецидивистов. Документ опубликован на официальном... РИА Новости, 28.01.2022

2022-01-28T13:53

2022-01-28T13:53

2022-01-28T15:01

общество

владимир путин

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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий пожизненное заключение для педофилов-рецидивистов. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Теперь пожизненное лишение свободы будет распространяться на:В статьях 131 ("Изнасилование") и 132 ("Насильственные действия сексуального характера") УК России появятся соответствующие поправки.Предварительное следствие по указанным преступлениям будет в компетенции сотрудников СК.Инициативу об ужесточении наказания внесли в Госдуму в сентябре после трагедии в Киселевске Кемеровской области, где ранее судимый за педофилию 41-летний Виктор Пестерников изнасиловал и убил двух десятилетних школьниц.Этот случай стал одним из многих. Последний громкий инцидент произошел в Костроме. Четвертого января пятилетняя девочка вышла погулять на улицу, ее похитили двое мужчин. Подозреваемых нашли в местном общежитии, там же находилось тело ребенка. Задержанные признались в изнасиловании и убийстве. Оба ранее судимы, один из них — за сексуальное насилие и порнографию.

https://ria.ru/20211016/pedofil-1754812639.html

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общество, владимир путин