13:53 28.01.2022 (обновлено: 15:01 28.01.2022)
Путин подписал закон о пожизненном сроке для педофилов-рецидивистов
Президент Путин подписал закон о пожизненном лишении свободы педофилов-рецидивистов
Президент Владимир Путин. Архивное фото
Теперь пожизненное лишение свободы будет распространяться на:
- —педофилов-рецидивистов, которые надругались над детьми в возрасте до 18 лет (ранее было до 14);
- —случаи, когда жертвами стали два и более ребенка;
- —ситуации, когда это сопряжено с совершением другого тяжкого или особо тяжкого преступления.
В статьях 131 ("Изнасилование") и 132 ("Насильственные действия сексуального характера") УК России появятся соответствующие поправки.
Предварительное следствие по указанным преступлениям будет в компетенции сотрудников СК.
16 октября 2021, 08:00"Поил коньяком, катал на джипе": почему педофилу скостили десять лет
Инициативу об ужесточении наказания внесли в Госдуму в сентябре после трагедии в Киселевске Кемеровской области, где ранее судимый за педофилию 41-летний Виктор Пестерников изнасиловал и убил двух десятилетних школьниц.
Этот случай стал одним из многих. Последний громкий инцидент произошел в Костроме. Четвертого января пятилетняя девочка вышла погулять на улицу, ее похитили двое мужчин. Подозреваемых нашли в местном общежитии, там же находилось тело ребенка. Задержанные признались в изнасиловании и убийстве. Оба ранее судимы, один из них — за сексуальное насилие и порнографию.
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