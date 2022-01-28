Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220128/pedofily-1769979539.html
Путин подписал закон о пожизненном сроке для педофилов-рецидивистов
Путин подписал закон о пожизненном сроке для педофилов-рецидивистов - РИА Новости, 28.01.2022
Путин подписал закон о пожизненном сроке для педофилов-рецидивистов
Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий пожизненное заключение для педофилов-рецидивистов. Документ опубликован на официальном... РИА Новости, 28.01.2022
2022-01-28T13:53
2022-01-28T15:01
общество
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/18/1765356916_0:0:3012:1695_1920x0_80_0_0_c42a782fa8ff0a71a1038b1ab704d8df.jpg
МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий пожизненное заключение для педофилов-рецидивистов. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Теперь пожизненное лишение свободы будет распространяться на:В статьях 131 ("Изнасилование") и 132 ("Насильственные действия сексуального характера") УК России появятся соответствующие поправки.Предварительное следствие по указанным преступлениям будет в компетенции сотрудников СК.Инициативу об ужесточении наказания внесли в Госдуму в сентябре после трагедии в Киселевске Кемеровской области, где ранее судимый за педофилию 41-летний Виктор Пестерников изнасиловал и убил двух десятилетних школьниц.Этот случай стал одним из многих. Последний громкий инцидент произошел в Костроме. Четвертого января пятилетняя девочка вышла погулять на улицу, ее похитили двое мужчин. Подозреваемых нашли в местном общежитии, там же находилось тело ребенка. Задержанные признались в изнасиловании и убийстве. Оба ранее судимы, один из них — за сексуальное насилие и порнографию.
https://ria.ru/20211016/pedofil-1754812639.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/18/1765356916_197:0:2928:2048_1920x0_80_0_0_9ef7c10d1a5581aedefc2fbd401793e8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, владимир путин
13:53 28.01.2022 (обновлено: 15:01 28.01.2022)
 
Путин подписал закон о пожизненном сроке для педофилов-рецидивистов

Президент Путин подписал закон о пожизненном лишении свободы педофилов-рецидивистов

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин
Президент Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.01.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Президент Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий пожизненное заключение для педофилов-рецидивистов. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Теперь пожизненное лишение свободы будет распространяться на:
  • педофилов-рецидивистов, которые надругались над детьми в возрасте до 18 лет (ранее было до 14);
  • случаи, когда жертвами стали два и более ребенка;
  • ситуации, когда это сопряжено с совершением другого тяжкого или особо тяжкого преступления.
В статьях 131 ("Изнасилование") и 132 ("Насильственные действия сексуального характера") УК России появятся соответствующие поправки.
Предварительное следствие по указанным преступлениям будет в компетенции сотрудников СК.
Девушки на прогулке в парке - РИА Новости, 1920, 16.10.2021
16 октября 2021, 08:00
"Поил коньяком, катал на джипе": почему педофилу скостили десять лет
Инициативу об ужесточении наказания внесли в Госдуму в сентябре после трагедии в Киселевске Кемеровской области, где ранее судимый за педофилию 41-летний Виктор Пестерников изнасиловал и убил двух десятилетних школьниц.
Этот случай стал одним из многих. Последний громкий инцидент произошел в Костроме. Четвертого января пятилетняя девочка вышла погулять на улицу, ее похитили двое мужчин. Подозреваемых нашли в местном общежитии, там же находилось тело ребенка. Задержанные признались в изнасиловании и убийстве. Оба ранее судимы, один из них — за сексуальное насилие и порнографию.
Опрос
Поддерживаете ли вы идею о пожизненном сроке для педофилов?
Проголосовали:
20 октября 2021, 18:31
 
ОбществоВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:16Украина потратила почти полтора миллиарда долларов на стабилизацию гривны
01:15Эксперт рассказал, сколько видов паролей нужно для безопасности смартфона
00:58FT: ЕС начал искать новых поставщиков газа из-за опасения действий России
00:42Тихановскую выдвинули на Нобелевскую премию мира
00:38В Елисейском дворце раскрыли детали разговора Макрона и Зеленского
00:36На Украине арестовали подозреваемого в расстреле караула на заводе
00:00На Украине заявили о задержании пограничниками России рыбаков в Черном море
23:56Зеленский обсудил с Макроном возобновление "нормандского формата"
23:54Чешские СМИ заявили, что нашли нового фигуранта дела о взрывах во Врбетице
23:47ЕС ответит на расширение списка лиц, которым запрещен въезд в Россию
23:32В США считают Германию "ненадежным партнером" из-за Украины, сообщили СМИ
23:22В Пентагоне заявили, что ситуация на Украине напоминает холодную войну
23:17Росстат посчитал смертность от COVID-19 за 2021 год
22:59В Саратове осудили мужчину за гибель детей при пожаре
22:57МИД Германии подтвердил высылку сотрудника генконсульства России в Мюнхене
22:48ЕС готовит ответ на возможные российские санкции
22:42Росстат опубликовал данные о естественной убыли населения в 2021 году
22:40В ЛНР обеспокоены активизацией националистов, готовых воевать в Донбассе
22:36Нацгвардеец, подозреваемый в расстреле сослуживцев в Днепре, признал вину
22:35В США заявили, что не будут участвовать в боевых операциях на Украине
Лента новостейМолния
Украина потратила почти полтора миллиарда долларов на стабилизацию гривныЭксперт рассказал, сколько видов паролей нужно для безопасности смартфонаFT: ЕС начал искать новых поставщиков газа из-за опасения действий РоссииТихановскую выдвинули на Нобелевскую премию мираВ Елисейском дворце раскрыли детали разговора Макрона и ЗеленскогоНа Украине арестовали подозреваемого в расстреле караула на заводеНа Украине заявили о задержании пограничниками России рыбаков в Черном мореЗеленский обсудил с Макроном возобновление "нормандского формата"Чешские СМИ заявили, что нашли нового фигуранта дела о взрывах во ВрбетицеЕС ответит на расширение списка лиц, которым запрещен въезд в РоссиюВ США считают Германию "ненадежным партнером" из-за Украины, сообщили СМИВ Пентагоне заявили, что ситуация на Украине напоминает холодную войнуРосстат посчитал смертность от COVID-19 за 2021 годВ Саратове осудили мужчину за гибель детей при пожареМИД Германии подтвердил высылку сотрудника генконсульства России в МюнхенеЕС готовит ответ на возможные российские санкцииРосстат опубликовал данные о естественной убыли населения в 2021 годуВ ЛНР обеспокоены активизацией националистов, готовых воевать в ДонбассеНацгвардеец, подозреваемый в расстреле сослуживцев в Днепре, признал винуВ США заявили, что не будут участвовать в боевых операциях на Украине