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Путин планирует встретиться с патриархом Кириллом 1 февраля
Путин планирует встретиться с патриархом Кириллом 1 февраля - РИА Новости, 28.01.2022
Путин планирует встретиться с патриархом Кириллом 1 февраля
Президент России Владимир Путин во вторник, 1 февраля, планирует встретиться с патриархом Московским и всея Руси Кириллом, сообщил журналистам пресс-секретарь... РИА Новости, 28.01.2022
2022-01-28T13:44
2022-01-28T13:44
2022-01-28T13:44
религия
москва
владимир путин
дмитрий песков
русская православная церковь
патриарх кирилл (владимир гундяев)
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во вторник, 1 февраля, планирует встретиться с патриархом Московским и всея Руси Кириллом, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Патриарх Московский и всея Руси Кирилл - шестнадцатый по счету патриарх Русской церкви. 27 января 2009 года Поместный собор Русской православной церкви избрал его патриархом Московским и всея Руси, а 1 февраля 2009 года в храме Христа Спасителя состоялась его интронизация.
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москва, владимир путин, дмитрий песков, русская православная церковь, патриарх кирилл (владимир гундяев)
Путин планирует встретиться с патриархом Кириллом 1 февраля
Президент Путин планирует встретиться с патриархом Кириллом 1 февраля, в день интронизации