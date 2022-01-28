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Путин планирует встретиться с патриархом Кириллом 1 февраля

Путин планирует встретиться с патриархом Кириллом 1 февраля - РИА Новости, 28.01.2022

Путин планирует встретиться с патриархом Кириллом 1 февраля

Президент России Владимир Путин во вторник, 1 февраля, планирует встретиться с патриархом Московским и всея Руси Кириллом, сообщил журналистам пресс-секретарь... РИА Новости, 28.01.2022

2022-01-28T13:44

2022-01-28T13:44

2022-01-28T13:44

религия

москва

владимир путин

дмитрий песков

русская православная церковь

патриарх кирилл (владимир гундяев)

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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во вторник, 1 февраля, планирует встретиться с патриархом Московским и всея Руси Кириллом, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Патриарх Московский и всея Руси Кирилл - шестнадцатый по счету патриарх Русской церкви. 27 января 2009 года Поместный собор Русской православной церкви избрал его патриархом Московским и всея Руси, а 1 февраля 2009 года в храме Христа Спасителя состоялась его интронизация.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, владимир путин, дмитрий песков, русская православная церковь, патриарх кирилл (владимир гундяев)