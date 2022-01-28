https://ria.ru/20220128/pase-1770038391.html

Толстой выдвинул главе ПАСЕ условие сотрудничества России с организацией

Толстой выдвинул главе ПАСЕ условие сотрудничества России с организацией - РИА Новости, 28.01.2022

Толстой выдвинул главе ПАСЕ условие сотрудничества России с организацией

Глава российской делегации в ПАСЕ, вице-спикер Госдумы Петр Толстой по итогам беседы с председателем ассамблеи Тини Коксом заявил, что у РФ и ПАСЕ есть поле для РИА Новости, 28.01.2022

2022-01-28T17:27

2022-01-28T17:27

2022-01-28T17:27

в мире

парламентская ассамблея совета европы

госдума рф

петр толстой

тини кокс

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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Глава российской делегации в ПАСЕ, вице-спикер Госдумы Петр Толстой по итогам беседы с председателем ассамблеи Тини Коксом заявил, что у РФ и ПАСЕ есть поле для сотрудничества, но российская делегация против хамства, которое "позволяют себе некоторые коллеги из Украины".Толстой отметил, что есть ряд тем, по которым Россия активно сотрудничает с ПАСЕ, делегация готова к принятию конструктивных предложений — есть поле для сотрудничества с ассамблеей, и оно будет продолжаться, "насколько это возможно"."У меня состоялась беседа с председателем ПАСЕ Тини Коксом, мы достаточно подробно обсудили весь спектр проблем, которые стоят перед организацией, в том числе и в плане налаживания конструктивного диалога по целому ряду проблем, которые на сегодняшний день нас разделяют", - приводит слова Толстого сайт "Дума.тв".Парламентарий отметил, что делегация РФ готова открыто говорить о разногласиях, но "против того хамского тона, который позволяют себе некоторые коллеги из Украины".По его словам, эти люди просто вешают оскорбительные ярлыки в адрес России, в адрес президента страны и самой делегации. Подобного рода дискуссия в таком тоне абсолютно недопустима, и делегация РФ в такой дискуссии участвовать не будет, добавил Толстой.

https://ria.ru/20220124/pase-1769313185.html

https://ria.ru/20210822/mid-1746779583.html

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в мире, парламентская ассамблея совета европы, госдума рф, петр толстой, тини кокс, россия