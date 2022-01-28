https://ria.ru/20220128/pase-1770038391.html
Толстой выдвинул главе ПАСЕ условие сотрудничества России с организацией
Толстой выдвинул главе ПАСЕ условие сотрудничества России с организацией - РИА Новости, 28.01.2022
Толстой выдвинул главе ПАСЕ условие сотрудничества России с организацией
Глава российской делегации в ПАСЕ, вице-спикер Госдумы Петр Толстой по итогам беседы с председателем ассамблеи Тини Коксом заявил, что у РФ и ПАСЕ есть поле для РИА Новости, 28.01.2022
2022-01-28T17:27
2022-01-28T17:27
2022-01-28T17:27
в мире
парламентская ассамблея совета европы
госдума рф
петр толстой
тини кокс
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/04/1735708646_0:14:3071:1741_1920x0_80_0_0_7dea7bc8cce617070e81b24422169f7f.jpg
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Глава российской делегации в ПАСЕ, вице-спикер Госдумы Петр Толстой по итогам беседы с председателем ассамблеи Тини Коксом заявил, что у РФ и ПАСЕ есть поле для сотрудничества, но российская делегация против хамства, которое "позволяют себе некоторые коллеги из Украины".Толстой отметил, что есть ряд тем, по которым Россия активно сотрудничает с ПАСЕ, делегация готова к принятию конструктивных предложений — есть поле для сотрудничества с ассамблеей, и оно будет продолжаться, "насколько это возможно"."У меня состоялась беседа с председателем ПАСЕ Тини Коксом, мы достаточно подробно обсудили весь спектр проблем, которые стоят перед организацией, в том числе и в плане налаживания конструктивного диалога по целому ряду проблем, которые на сегодняшний день нас разделяют", - приводит слова Толстого сайт "Дума.тв".Парламентарий отметил, что делегация РФ готова открыто говорить о разногласиях, но "против того хамского тона, который позволяют себе некоторые коллеги из Украины".По его словам, эти люди просто вешают оскорбительные ярлыки в адрес России, в адрес президента страны и самой делегации. Подобного рода дискуссия в таком тоне абсолютно недопустима, и делегация РФ в такой дискуссии участвовать не будет, добавил Толстой.
https://ria.ru/20220124/pase-1769313185.html
https://ria.ru/20210822/mid-1746779583.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/04/1735708646_307:0:3038:2048_1920x0_80_0_0_02434d4afd0baa5ad711869cfebd9209.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, парламентская ассамблея совета европы, госдума рф, петр толстой, тини кокс, россия
Толстой выдвинул главе ПАСЕ условие сотрудничества России с организацией
Вице-спикер ГД Толстой: Россия готова сотрудничать с ПАСЕ, но без хамского тона