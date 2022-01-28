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Толстой выдвинул главе ПАСЕ условие сотрудничества России с организацией
Толстой выдвинул главе ПАСЕ условие сотрудничества России с организацией - РИА Новости, 28.01.2022
Толстой выдвинул главе ПАСЕ условие сотрудничества России с организацией
Глава российской делегации в ПАСЕ, вице-спикер Госдумы Петр Толстой по итогам беседы с председателем ассамблеи Тини Коксом заявил, что у РФ и ПАСЕ есть поле для РИА Новости, 28.01.2022
2022-01-28T17:27
2022-01-28T17:27
в мире
парламентская ассамблея совета европы
госдума рф
петр толстой
тини кокс
россия
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Глава российской делегации в ПАСЕ, вице-спикер Госдумы Петр Толстой по итогам беседы с председателем ассамблеи Тини Коксом заявил, что у РФ и ПАСЕ есть поле для сотрудничества, но российская делегация против хамства, которое "позволяют себе некоторые коллеги из Украины".Толстой отметил, что есть ряд тем, по которым Россия активно сотрудничает с ПАСЕ, делегация готова к принятию конструктивных предложений — есть поле для сотрудничества с ассамблеей, и оно будет продолжаться, "насколько это возможно"."У меня состоялась беседа с председателем ПАСЕ Тини Коксом, мы достаточно подробно обсудили весь спектр проблем, которые стоят перед организацией, в том числе и в плане налаживания конструктивного диалога по целому ряду проблем, которые на сегодняшний день нас разделяют", - приводит слова Толстого сайт "Дума.тв".Парламентарий отметил, что делегация РФ готова открыто говорить о разногласиях, но "против того хамского тона, который позволяют себе некоторые коллеги из Украины".По его словам, эти люди просто вешают оскорбительные ярлыки в адрес России, в адрес президента страны и самой делегации. Подобного рода дискуссия в таком тоне абсолютно недопустима, и делегация РФ в такой дискуссии участвовать не будет, добавил Толстой.
https://ria.ru/20220124/pase-1769313185.html
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в мире, парламентская ассамблея совета европы, госдума рф, петр толстой, тини кокс, россия
17:27 28.01.2022
 
Толстой выдвинул главе ПАСЕ условие сотрудничества России с организацией

Вице-спикер ГД Толстой: Россия готова сотрудничать с ПАСЕ, но без хамского тона

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Государственной Думы РФ Петр Толстой
Заместитель председателя Государственной Думы РФ Петр Толстой - РИА Новости, 1920, 28.01.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Заместитель председателя Государственной Думы РФ Петр Толстой
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Глава российской делегации в ПАСЕ, вице-спикер Госдумы Петр Толстой по итогам беседы с председателем ассамблеи Тини Коксом заявил, что у РФ и ПАСЕ есть поле для сотрудничества, но российская делегация против хамства, которое "позволяют себе некоторые коллеги из Украины".
Толстой отметил, что есть ряд тем, по которым Россия активно сотрудничает с ПАСЕ, делегация готова к принятию конструктивных предложений — есть поле для сотрудничества с ассамблеей, и оно будет продолжаться, "насколько это возможно".
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"У меня состоялась беседа с председателем ПАСЕ Тини Коксом, мы достаточно подробно обсудили весь спектр проблем, которые стоят перед организацией, в том числе и в плане налаживания конструктивного диалога по целому ряду проблем, которые на сегодняшний день нас разделяют", - приводит слова Толстого сайт "Дума.тв".
Парламентарий отметил, что делегация РФ готова открыто говорить о разногласиях, но "против того хамского тона, который позволяют себе некоторые коллеги из Украины".
По его словам, эти люди просто вешают оскорбительные ярлыки в адрес России, в адрес президента страны и самой делегации. Подобного рода дискуссия в таком тоне абсолютно недопустима, и делегация РФ в такой дискуссии участвовать не будет, добавил Толстой.
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В миреПарламентская ассамблея Совета ЕвропыГосдума РФПетр ТолстойТини КоксРоссия
 
 
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