https://ria.ru/20220128/otvety-1769973388.html
Посол США прокомментировал ответы на предложения России по безопасности
Посол США прокомментировал ответы на предложения России по безопасности - РИА Новости, 28.01.2022
Посол США прокомментировал ответы на предложения России по безопасности
Ответы США на предложения РФ учитывают ряд озабоченностей Москвы и содержат контрпредложения о взаимных шагах по военным учениям и ракетам в Европе, заявил в... РИА Новости, 28.01.2022
2022-01-28T13:35
2022-01-28T13:35
2022-01-28T13:35
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джон салливан
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Ответы США на предложения РФ учитывают ряд озабоченностей Москвы и содержат контрпредложения о взаимных шагах по военным учениям и ракетам в Европе, заявил в пятницу посол США в РФ Джон Салливан."Наши идеи, как мы думаем, могут потенциально повысить нашу общую безопасность... Они также учитывают и ряд озабоченностей России", - сказал Салливан.Он отметил, что контрпредложения США касаются темы военных учений и контроля над вооружениями - в том числе по ракетам, в Европе."Мы предпочитаем дипломатию и готовы двигаться дальше в том, что касается возможности общих действий", - отметил Салливан в ходе телефонного брифинга.
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сша, москва, джон салливан, россия
Посол США прокомментировал ответы на предложения России по безопасности
Посол США Салливан: ответы Штатов на предложения России учитывают озабоченности Москвы