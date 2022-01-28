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Религия
https://ria.ru/20220128/otvet-1770033775.html
РПЦ ответила на обвинения во "вторжении в Африку"
РПЦ ответила на обвинения во "вторжении в Африку" - РИА Новости, 28.01.2022
РПЦ ответила на обвинения во "вторжении в Африку"
Священный синод Русской православной церкви (РПЦ) заявил, что не претендует на территорию Александрийского патриархата в Африке, а экзархат на континенте был... РИА Новости, 28.01.2022
2022-01-28T17:13
2022-01-28T17:13
религия
африка
украинская православная церковь
московский патриархат
епифаний думенко
православная церковь украины (пцу)
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Священный синод Русской православной церкви (РПЦ) заявил, что не претендует на территорию Александрийского патриархата в Африке, а экзархат на континенте был создан для канонической защиты местных священников, не желающих признавать украинский раскол."Священный синод Русской православной церкви считает необходимым ответить на предпринятые в документе попытки исказить подлинные причины и обстоятельства образования экзархата. Решение Московского патриархата объясняется в коммюнике "фактом признания автокефалии Украинской православной церкви" блаженнейшим патриархом Александрийским Феодором. &lt;...&gt; Такое непростое решение, принятое в ситуации признания Александрийским патриархом украинских раскольников, никоим образом не является выражением притязания на каноническую территорию древней церкви Александрийской, но преследует единственную цель — дать каноническую защиту тем православным клирикам Африки, кто не желает участвовать в беззаконной легитимизации раскола на Украине", - говорится в заявлении Синода, заседание которого состоялось 28 января.Ранее делегация Александрийской церкви передала патриарху Константинопольскому Варфоломею письмо с информацией о "вторжении Москвы" в юрисдикцию Александрийского патриаршего престола.Синод РПЦ 29 декабря 2021 года обнародовал решение о создании патриаршего экзархата в Африке, с двумя епархиями в его составе - Северо-Африканской и Южно-Африканской. Патриаршим экзархом Африки назначен архиепископ Ереванский и Армянский Леонид. Также Синод постановил принять в юрисдикцию РПЦ 102 священнослужителя Александрийского патриархата из восьми стран Африки после их соответствующих прошений.Поводом для решений Синода стало то, что патриарх Александрийский и всея Африки Феодор признал раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ) и внес имя ее главы Епифания Думенко в диптих.
https://ria.ru/20220120/raskol-1768505200.html
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африка, украинская православная церковь, московский патриархат, епифаний думенко, православная церковь украины (пцу)
17:13 28.01.2022
 

РПЦ ответила на обвинения во "вторжении в Африку"

© Фото : пресс-служба Патриарха Московского и всея РусиЗаседание Священного Синода Русской Православной Церкви
Заседание Священного Синода Русской Православной Церкви - РИА Новости, 1920, 28.01.2022
© Фото : пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Священный синод Русской православной церкви (РПЦ) заявил, что не претендует на территорию Александрийского патриархата в Африке, а экзархат на континенте был создан для канонической защиты местных священников, не желающих признавать украинский раскол.
"Священный синод Русской православной церкви считает необходимым ответить на предпринятые в документе попытки исказить подлинные причины и обстоятельства образования экзархата. Решение Московского патриархата объясняется в коммюнике "фактом признания автокефалии Украинской православной церкви" блаженнейшим патриархом Александрийским Феодором. <...> Такое непростое решение, принятое в ситуации признания Александрийским патриархом украинских раскольников, никоим образом не является выражением притязания на каноническую территорию древней церкви Александрийской, но преследует единственную цель — дать каноническую защиту тем православным клирикам Африки, кто не желает участвовать в беззаконной легитимизации раскола на Украине", - говорится в заявлении Синода, заседание которого состоялось 28 января.
Вид Москвы с колокольни Ивана Великого - РИА Новости, 1920, 20.01.2022
20 января, 08:00Религия
"Становится все хуже". Москве вынесли последнее предупреждение
Ранее делегация Александрийской церкви передала патриарху Константинопольскому Варфоломею письмо с информацией о "вторжении Москвы" в юрисдикцию Александрийского патриаршего престола.
Синод РПЦ 29 декабря 2021 года обнародовал решение о создании патриаршего экзархата в Африке, с двумя епархиями в его составе - Северо-Африканской и Южно-Африканской. Патриаршим экзархом Африки назначен архиепископ Ереванский и Армянский Леонид. Также Синод постановил принять в юрисдикцию РПЦ 102 священнослужителя Александрийского патриархата из восьми стран Африки после их соответствующих прошений.
Поводом для решений Синода стало то, что патриарх Александрийский и всея Африки Феодор признал раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ) и внес имя ее главы Епифания Думенко в диптих.
Митрополит Клинский Леонид (Горбачев), патриарший экзарх Африки
30 декабря 2021, 18:55Религия
Митрополит Леонид: ядро Африканского экзархата будет коваться в Москве
 
РелигияАфрикаУкраинская православная церковьМосковский ПатриархатЕпифаний ДуменкоПравославная церковь Украины (ПЦУ)
 
 
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