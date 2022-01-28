РПЦ ответила на обвинения во "вторжении в Африку"
© Фото : пресс-служба Патриарха Московского и всея РусиЗаседание Священного Синода Русской Православной Церкви
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Священный синод Русской православной церкви (РПЦ) заявил, что не претендует на территорию Александрийского патриархата в Африке, а экзархат на континенте был создан для канонической защиты местных священников, не желающих признавать украинский раскол.
"Священный синод Русской православной церкви считает необходимым ответить на предпринятые в документе попытки исказить подлинные причины и обстоятельства образования экзархата. Решение Московского патриархата объясняется в коммюнике "фактом признания автокефалии Украинской православной церкви" блаженнейшим патриархом Александрийским Феодором. <...> Такое непростое решение, принятое в ситуации признания Александрийским патриархом украинских раскольников, никоим образом не является выражением притязания на каноническую территорию древней церкви Александрийской, но преследует единственную цель — дать каноническую защиту тем православным клирикам Африки, кто не желает участвовать в беззаконной легитимизации раскола на Украине", - говорится в заявлении Синода, заседание которого состоялось 28 января.
Ранее делегация Александрийской церкви передала патриарху Константинопольскому Варфоломею письмо с информацией о "вторжении Москвы" в юрисдикцию Александрийского патриаршего престола.
Синод РПЦ 29 декабря 2021 года обнародовал решение о создании патриаршего экзархата в Африке, с двумя епархиями в его составе - Северо-Африканской и Южно-Африканской. Патриаршим экзархом Африки назначен архиепископ Ереванский и Армянский Леонид. Также Синод постановил принять в юрисдикцию РПЦ 102 священнослужителя Александрийского патриархата из восьми стран Африки после их соответствующих прошений.
Поводом для решений Синода стало то, что патриарх Александрийский и всея Африки Феодор признал раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ) и внес имя ее главы Епифания Думенко в диптих.
30 декабря 2021, 18:55РелигияМитрополит Леонид: ядро Африканского экзархата будет коваться в Москве