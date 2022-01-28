https://ria.ru/20220128/otvet-1769933061.html

Лавров сообщил о проработке ответа США на предложения по безопасности

Лавров сообщил о проработке ответа США на предложения по безопасности - РИА Новости, 28.01.2022

Лавров сообщил о проработке ответа США на предложения по безопасности

В России уже идет межведомственная проработка ответа США и НАТО на предложения Москвы по гарантиям безопасности, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 28.01.2022

2022-01-28T11:16

2022-01-28T11:16

2022-01-28T12:36

сша

нато

россия

в мире

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сергей лавров

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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. В России уже идет межведомственная проработка ответа США и НАТО на предложения Москвы по гарантиям безопасности, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.Он напомнил слова президента России Владимира Путина о том, что если попытки РФ договориться о взаимоприемлемых принципах обеспечения безопасности в Европе не дадут результата, то Российская Федерация будет принимать ответные меры, которые могут быть самыми разными, а решение будет приниматься на основе предложений военных."Естественно, другие ведомства тоже будут участвовать в подготовке этих предложений. По крайней мере, сейчас идет межведомственная проработка полученных ответов от США и натовцев. Их содержание практически всем уже известно", - сказал Лавров в интервью радиостанциям Sputnik, "Эхо Москвы", "Говорит Москва" и "Комсомольская правда".Ранее министр заявил, что если США попросят не публиковать свой ответ на российские предложения по безопасности, Москва этого делать не будет. При этом министр добавил, что суть реакции Вашингтона на российские предложения, конечно же, заслуживает того, чтобы общественность в России и в других странах об этом была проинформирована.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отвод сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 годаПо словам госсекретаря США Энтони Блинкена, документ отражает озабоченности США действиями России в сфере безопасности и предложения по тем областям, где страны могут найти точки соприкосновения. По его оценке, в письменном ответе есть "очень позитивные вещи", США готовы продвигаться в сферах, где сотрудничество с Россией возможно, готовы обсудить общую безопасность, в ответе еще раз подчеркнуто, что США не поступятся принципом "открытых дверей" НАТО.

https://ria.ru/20220128/lavrov-1769933392.html

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сша, нато, россия, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров