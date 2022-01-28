https://ria.ru/20220128/otnosheniya-1769975709.html

Белоруссия всегда будет строить отношения с Россией, заявил Лукашенко

Белоруссия всегда будет строить отношения с Россией, заявил Лукашенко - РИА Новости, 28.01.2022

Белоруссия всегда будет строить отношения с Россией, заявил Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика всегда будет строить взаимовыгодные отношения с Россией. РИА Новости, 28.01.2022

2022-01-28T13:39

2022-01-28T13:39

2022-01-28T16:05

минск

александр лукашенко

россия

сша

белоруссия

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МИНСК, 28 янв - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика всегда будет строить взаимовыгодные отношения с Россией."Ко мне поступают масса сигналов - давайте восстанавливать отношения - и из Польши, и из Литвы, и из США… Если вы хотите с нами сотрудничать по настоящему, демократично, не нарушая наш суверенитет и независимость, не выставляя нам вопрос: вы с Россией или против нее?", - сказал Лукашенко в обращении к народу и парламенту Белоруссии.По его словам, Белоруссия всегда с Россией."У Белоруссии нет той группы людей и того человека, который может свернуть наши отношения с РФ. Мы всегда будем строить взаимовыгодные отношения с этой страной… Беларусь нужна России настолько, насколько Россия нужна нам… Надо связать народы так, чтобы никто их не разорвал", - отметил Лукашенко.

https://ria.ru/20220128/belorussiya-1769998872.html

минск

россия

сша

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минск, александр лукашенко, россия, сша, белоруссия