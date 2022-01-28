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Отели Крыма и Краснодарского края вызывают больше всего нареканий у россиян

Отели Крыма и Краснодарского края вызывают больше всего нареканий у россиян - РИА Новости, 28.01.2022

Отели Крыма и Краснодарского края вызывают больше всего нареканий у россиян

Ростуризм за 2021 год получил около 200 жалоб на несоответствие российских отелей заявленной категории "звездности", и большинство таких гостиниц находится на... РИА Новости, 28.01.2022

2022-01-28T18:11

2022-01-28T18:11

2022-01-28T18:11

туризм

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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Ростуризм за 2021 год получил около 200 жалоб на несоответствие российских отелей заявленной категории "звездности", и большинство таких гостиниц находится на Черном море, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. В Федерации рестораторов и отельеров России (ФРиОР) считают, что подобное недовольство неизбежно. "Нам также поступают жалобы от туристов. Бывают периодически нарекания и со стороны отельеров, поскольку сейчас потребительский "терроризм" тоже, к сожалению, существует", – отметил вице-президент ФРиОР Вадим Прасов. По его мнению, с учетом обязательной классификации, которую проходят порядка 25-30 тысяч отелей, 200 жалоб — немного. "Это небольшой процент, и он неизбежен", — считает Прасов.Вице-президент ФРиОР также высказал мнение, почему больше всего гостиниц, не соответствующих своей "звездности", находится именно на юге России. По его словам, Крым и Краснодарский край столкнулись с огромным ростом спроса, а значит, и цен. "Потребители, которые за тот же отель два-три года назад платили в три-четыре раза меньше, очевидно, могли быть не удовлетворены текущим состоянием. Но в каждой такой ситуации надо разбираться отдельно", — сказал он.

https://ria.ru/20220120/rosturizm-1768677863.html

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краснодарский край, республика крым, федеральное агентство по туризму (ростуризм), новости - туризм, отели, туризм, россия