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Туризм
https://ria.ru/20220128/oteli-1769969503.html
Отели Крыма и Краснодарского края вызывают больше всего нареканий у россиян
Отели Крыма и Краснодарского края вызывают больше всего нареканий у россиян - РИА Новости, 28.01.2022
Отели Крыма и Краснодарского края вызывают больше всего нареканий у россиян
Ростуризм за 2021 год получил около 200 жалоб на несоответствие российских отелей заявленной категории "звездности", и большинство таких гостиниц находится на... РИА Новости, 28.01.2022
2022-01-28T18:11
2022-01-28T18:11
туризм
краснодарский край
республика крым
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
новости - туризм
отели
туризм
россия
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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Ростуризм за 2021 год получил около 200 жалоб на несоответствие российских отелей заявленной категории "звездности", и большинство таких гостиниц находится на Черном море, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. В Федерации рестораторов и отельеров России (ФРиОР) считают, что подобное недовольство неизбежно. "Нам также поступают жалобы от туристов. Бывают периодически нарекания и со стороны отельеров, поскольку сейчас потребительский "терроризм" тоже, к сожалению, существует", – отметил вице-президент ФРиОР Вадим Прасов. По его мнению, с учетом обязательной классификации, которую проходят порядка 25-30 тысяч отелей, 200 жалоб — немного. "Это небольшой процент, и он неизбежен", — считает Прасов.Вице-президент ФРиОР также высказал мнение, почему больше всего гостиниц, не соответствующих своей "звездности", находится именно на юге России. По его словам, Крым и Краснодарский край столкнулись с огромным ростом спроса, а значит, и цен. "Потребители, которые за тот же отель два-три года назад платили в три-четыре раза меньше, очевидно, могли быть не удовлетворены текущим состоянием. Но в каждой такой ситуации надо разбираться отдельно", — сказал он.
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краснодарский край, республика крым, федеральное агентство по туризму (ростуризм), новости - туризм, отели, туризм, россия
18:11 28.01.2022
 
Отели Крыма и Краснодарского края вызывают больше всего нареканий у россиян

Ростуризм: россияне чаще всего жалуются на отели Крыма и Краснодарского края

© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкОтдыхающие на набережной Черного моря в Коктебеле
Отдыхающие на набережной Черного моря в Коктебеле - РИА Новости, 1920, 28.01.2022
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Ростуризм за 2021 год получил около 200 жалоб на несоответствие российских отелей заявленной категории "звездности", и большинство таких гостиниц находится на Черном море, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
В Федерации рестораторов и отельеров России (ФРиОР) считают, что подобное недовольство неизбежно. "Нам также поступают жалобы от туристов. Бывают периодически нарекания и со стороны отельеров, поскольку сейчас потребительский "терроризм" тоже, к сожалению, существует", – отметил вице-президент ФРиОР Вадим Прасов.
По его мнению, с учетом обязательной классификации, которую проходят порядка 25-30 тысяч отелей, 200 жалоб — немного. "Это небольшой процент, и он неизбежен", — считает Прасов.
Вице-президент ФРиОР также высказал мнение, почему больше всего гостиниц, не соответствующих своей "звездности", находится именно на юге России. По его словам, Крым и Краснодарский край столкнулись с огромным ростом спроса, а значит, и цен.
"Потребители, которые за тот же отель два-три года назад платили в три-четыре раза меньше, очевидно, могли быть не удовлетворены текущим состоянием. Но в каждой такой ситуации надо разбираться отдельно", — сказал он.
Отель Калипсо в Алуште - РИА Новости, 1920, 20.01.2022
20 января, 10:44Туризм
Ростуризм впервые лишил аккредитации классификатора отелей
 
ТуризмКраснодарский крайРеспублика КрымФедеральное агентство по туризму (Ростуризм)Новости - ТуризмОтелиТуризмРоссия
 
 
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