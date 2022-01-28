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Новое оружие России
https://ria.ru/20220128/oruzhie-1769959962.html
Британия впала в панику из-за российского "убийцы городов"
В Британии нашли "убийцу городов" среди российского оружия - РИА Новости, 28.01.2022
Британия впала в панику из-за российского "убийцы городов"
Российская атомная подводная лодка К-329 "Белгород" способна вызвать "невероятный хаос" и разрушения в Великобритании, заявил эксперт по обороне Роб Кларк из... РИА Новости, 28.01.2022
2022-01-28T12:42
2022-01-28T12:58
новое оружие россии
безопасность
великобритания
северное машиностроительное предприятие
россия
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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Российская атомная подводная лодка К-329 "Белгород" способна вызвать "невероятный хаос" и разрушения в Великобритании, заявил эксперт по обороне Роб Кларк из Общества Генри Джексона. Его слова приводит газета Daily Star.По словам специалиста, корабль предназначен для перевозки смертоносных торпед "Посейдон", а его размер позволяет спрятать внутри еще одну небольшую подлодку и беспилотники для секретных миссий.Он обратил внимание на то, что дроны атомохода способны повредить подводные кабели, от которых зависит экономика и связь Великобритании.Атомная подводная лодка специального назначения "Белгород" (проект 09852) создавалась как носитель ядерных подводных беспилотников типа "Посейдон". Построена на судостроительном заводе "Севмаш", на воду ее спустили в апреле 2019 года.О разработке "Посейдона" президент Владимир Путин впервые объявил в послании Федеральному собранию в 2018 году. По его словам, такие беспилотники могут быть оснащены как обычными, так и ядерными боеприпасами, что позволит им поражать самые разные цели, в том числе авианосные группировки, береговые укрепления и инфраструктуру противника.
https://radiosputnik.ria.ru/20220120/apl-1768721218.html
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безопасность, великобритания, северное машиностроительное предприятие, россия
12:42 28.01.2022 (обновлено: 12:58 28.01.2022)
 
В Британии нашли "убийцу городов" среди российского оружия

Военный эксперт Кларк назвал российскую атомную подлодку К-329 "Белгород" убийцей городов

© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкАтомная подводная лодка "Белгород" во время спуска на воду на АО "Производственное объединение "Севмаш" в Северодвинске
Атомная подводная лодка Белгород во время спуска на воду на АО Производственное объединение Севмаш в Северодвинске - РИА Новости, 1920, 28.01.2022
© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в фотобанк
Атомная подводная лодка "Белгород" во время спуска на воду на АО "Производственное объединение "Севмаш" в Северодвинске
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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Российская атомная подводная лодка К-329 "Белгород" способна вызвать "невероятный хаос" и разрушения в Великобритании, заявил эксперт по обороне Роб Кларк из Общества Генри Джексона. Его слова приводит газета Daily Star.
По словам специалиста, корабль предназначен для перевозки смертоносных торпед "Посейдон", а его размер позволяет спрятать внутри еще одну небольшую подлодку и беспилотники для секретных миссий.

"Это настоящий убийца городов", — считает Кларк.

Он обратил внимание на то, что дроны атомохода способны повредить подводные кабели, от которых зависит экономика и связь Великобритании.
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Атомная подводная лодка специального назначения "Белгород" (проект 09852) создавалась как носитель ядерных подводных беспилотников типа "Посейдон". Построена на судостроительном заводе "Севмаш", на воду ее спустили в апреле 2019 года.
О разработке "Посейдона" президент Владимир Путин впервые объявил в послании Федеральному собранию в 2018 году. По его словам, такие беспилотники могут быть оснащены как обычными, так и ядерными боеприпасами, что позволит им поражать самые разные цели, в том числе авианосные группировки, береговые укрепления и инфраструктуру противника.
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