https://ria.ru/20220128/oruzhie-1769959962.html

Британия впала в панику из-за российского "убийцы городов"

В Британии нашли "убийцу городов" среди российского оружия - РИА Новости, 28.01.2022

Британия впала в панику из-за российского "убийцы городов"

Российская атомная подводная лодка К-329 "Белгород" способна вызвать "невероятный хаос" и разрушения в Великобритании, заявил эксперт по обороне Роб Кларк из... РИА Новости, 28.01.2022

2022-01-28T12:42

2022-01-28T12:42

2022-01-28T12:58

новое оружие россии

безопасность

великобритания

северное машиностроительное предприятие

россия

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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Российская атомная подводная лодка К-329 "Белгород" способна вызвать "невероятный хаос" и разрушения в Великобритании, заявил эксперт по обороне Роб Кларк из Общества Генри Джексона. Его слова приводит газета Daily Star.По словам специалиста, корабль предназначен для перевозки смертоносных торпед "Посейдон", а его размер позволяет спрятать внутри еще одну небольшую подлодку и беспилотники для секретных миссий.Он обратил внимание на то, что дроны атомохода способны повредить подводные кабели, от которых зависит экономика и связь Великобритании.Атомная подводная лодка специального назначения "Белгород" (проект 09852) создавалась как носитель ядерных подводных беспилотников типа "Посейдон". Построена на судостроительном заводе "Севмаш", на воду ее спустили в апреле 2019 года.О разработке "Посейдона" президент Владимир Путин впервые объявил в послании Федеральному собранию в 2018 году. По его словам, такие беспилотники могут быть оснащены как обычными, так и ядерными боеприпасами, что позволит им поражать самые разные цели, в том числе авианосные группировки, береговые укрепления и инфраструктуру противника.

https://radiosputnik.ria.ru/20220120/apl-1768721218.html

https://ria.ru/20220101/oruzhie-1766379221.html

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безопасность, великобритания, северное машиностроительное предприятие, россия