https://ria.ru/20220128/opros-1769894707.html

Опрос показал, как жители планеты относятся к внешней политике России

Опрос показал, как жители планеты относятся к внешней политике России - РИА Новости, 28.01.2022

Опрос показал, как жители планеты относятся к внешней политике России

Треть из опрошенных жителей Земли считают, что внешняя политика России способствует стабилизации ситуации в мире, свидетельствуют данные глобального опроса,... РИА Новости, 28.01.2022

2022-01-28T03:07

2022-01-28T03:07

2022-01-28T12:56

в мире

сша

китай

евросоюз

ромир

россия

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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Треть из опрошенных жителей Земли считают, что внешняя политика России способствует стабилизации ситуации в мире, свидетельствуют данные глобального опроса, проводившегося Международной ассоциацией Gallup International и исследовательским холдингом "Ромир". При этом США наиболее негативно воспринимаются на Ближнем Востоке, в России (58 процентов) и Западной Азии.Опрос проводили в конце 2021 года в 45 странах мира.Позитивно воспринимают влияние внешней политики России на ситуацию в мире 29 процентов опрошенных. Наиболее стабилизирующей ее считают в Албании (86 процентов), Вьетнаме (76 процентов), Сербии (64 процента), Казахстане (62 процента) и Индии (57 процентов). Респонденты в этих странах отмечают положительное влияние России в мире чаще, чем сами россияне (44 процента).После ухода бывшего президента США Дональда Трампа из Белого дома имидж Америки улучшается. Индекс поддержки внешней политики страны теперь составляет минус два, три года назад он был равен минус 28. При этом оценка американцами собственной политики, хотя она все еще довольно негативна, улучшилась и находится на самой высокой за последние несколько лет позиции — 35 процентов. Негативный характер влияния внешней политики отметили 42 процента населения. Штаты наиболее негативно воспринимаются на Ближнем Востоке, в России (58 процентов) и Западной Азии.Внешнюю политику Китая на планете воспринимают как дестабилизирующую, индекс поддержки равен минус 18. Негативно ее оценивают на Ближнем Востоке, в Европе, Южной Корее, Вьетнаме, Австралии, Швейцарии и Индии.Наиболее позитивно оценивают поведение КНР в Албании (79 процентов), Кении, Малайзии и Нигерии (по 64 процента), Пакистане (58 процентов), Сербии (56 процентов) и Таиланде (53 процента). При этом люди в Африке и в России (40 процентов) видят стабилизирующей политику Пекина.Четверть респондентов не смогли сформировать свое мнение относительно внешней политики России, а 46 процентов опрошенных считают ее дестабилизирующей. Индекс поддержки составляет минус 17. Наиболее негативно оценивают ее на Украине (74 процента), в Австрии (70 процентов), Германии, самопровозглашенном Косово и Польше — по 69 процентов, Чехии (68 процентов), Швейцарии (66 процентов), Австралии (65 процентов). Также преобладают негативные оценки в США (57 процентов) и на Ближнем Востоке (56 процентов).Евросоюз и его внешняя политика воспринимается как стабилизирующая, индекс поддержи составляет плюс 18.

https://ria.ru/20201119/armenia-1585249001.html

https://ria.ru/20210719/zakharova-1741949245.html

сша

китай

россия

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в мире, сша, китай, евросоюз, ромир , россия