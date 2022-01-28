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https://ria.ru/20220128/operatsiya-1770017160.html
Хирурги в Югре провели уникальную операцию, чтобы спасти пациенту руку
Хирурги в Югре провели уникальную операцию, чтобы спасти пациенту руку - РИА Новости, 28.01.2022
Хирурги в Югре провели уникальную операцию, чтобы спасти пациенту руку
Хирурги в Сургутской травмбольнице в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) пришили пациенту руку к животу для того, чтобы восстановить ее функции, сообщает... РИА Новости, 28.01.2022
2022-01-28T16:17
2022-01-28T16:17
здоровье - общество
ханты-мансийский автономный округ
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 янв - РИА Новости. Хирурги в Сургутской травмбольнице в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) пришили пациенту руку к животу для того, чтобы восстановить ее функции, сообщает департамент здравоохранения региона."Тридцатипятилетний пациент Сургутской травмбольницы получил тяжелейшие ожоги левой кисти, спасая друга из загоревшегося автомобиля. После глубоких ран кожа и ткани окончательно не восстановились, местами остались оголенными кости. Это привело к ограничению функций конечности. Чтобы помочь мужчине, врачи решили выполнить аутопластику", - говорится в сообщении.Департамент поясняет, что данный вид хирургического вмешательства включает целый набор техник по замещению образовавшихся дефектов собственными тканями пациента. Конкретно в этом случае на поврежденный участок пересаживают донорский лоскут с передней стенки брюшной полости. Сейчас лоскут одновременно уже и часть руки, и еще часть живота."Пациенту придется провести 3-4 недели с пришитой к донорскому участку кистью. Это необходимо для того, чтобы пересаженная ткань прижилась на новом месте и не погибла прежде, чем в кисти сформируется питающее ее новое кровообращение. На следующем этапе хирурги разделят приросший лоскут так, чтобы он повторял анатомическую форму пальцев", - отмечается в сообщении.Чаще всего в клинике к аутопластике прибегают при лечении кистей."Специалисты травмбольницы владеют многими техниками, позволяющими максимально восстанавливать самые разные поврежденные участки - после травм, ожогов, отморожений, пролежней. В данном случае пациенту выполнена пластика лоскутом на питающей ножке. Пересадку делаем и другими способами, выкраивая лоскуты практически по всему телу и перекрывая ими дефекты. Это может быть как просто кожа, так и полнослойный кожный трансплантат, при работе с которым необходимо сшивать мелкие сосуды", - приводятся в сообщении слова заместителя главного врача по медицинской части Владимира Кельметра.
https://ria.ru/20210910/opukhol-1749487458.html
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здоровье - общество, ханты-мансийский автономный округ
16:17 28.01.2022
 
Хирурги в Югре провели уникальную операцию, чтобы спасти пациенту руку

Хирурги в Югре пришили пациенту руку к животу для того, чтобы восстановить ее функции

© РИА НовостиРабота хирургов
Работа хирургов - РИА Новости, 1920, 28.01.2022
© РИА Новости
Работа хирургов. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 янв - РИА Новости. Хирурги в Сургутской травмбольнице в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) пришили пациенту руку к животу для того, чтобы восстановить ее функции, сообщает департамент здравоохранения региона.
"Тридцатипятилетний пациент Сургутской травмбольницы получил тяжелейшие ожоги левой кисти, спасая друга из загоревшегося автомобиля. После глубоких ран кожа и ткани окончательно не восстановились, местами остались оголенными кости. Это привело к ограничению функций конечности. Чтобы помочь мужчине, врачи решили выполнить аутопластику", - говорится в сообщении.
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Департамент поясняет, что данный вид хирургического вмешательства включает целый набор техник по замещению образовавшихся дефектов собственными тканями пациента. Конкретно в этом случае на поврежденный участок пересаживают донорский лоскут с передней стенки брюшной полости. Сейчас лоскут одновременно уже и часть руки, и еще часть живота.
"Пациенту придется провести 3-4 недели с пришитой к донорскому участку кистью. Это необходимо для того, чтобы пересаженная ткань прижилась на новом месте и не погибла прежде, чем в кисти сформируется питающее ее новое кровообращение. На следующем этапе хирурги разделят приросший лоскут так, чтобы он повторял анатомическую форму пальцев", - отмечается в сообщении.
Чаще всего в клинике к аутопластике прибегают при лечении кистей.
"Специалисты травмбольницы владеют многими техниками, позволяющими максимально восстанавливать самые разные поврежденные участки - после травм, ожогов, отморожений, пролежней. В данном случае пациенту выполнена пластика лоскутом на питающей ножке. Пересадку делаем и другими способами, выкраивая лоскуты практически по всему телу и перекрывая ими дефекты. Это может быть как просто кожа, так и полнослойный кожный трансплантат, при работе с которым необходимо сшивать мелкие сосуды", - приводятся в сообщении слова заместителя главного врача по медицинской части Владимира Кельметра.
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