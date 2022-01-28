https://ria.ru/20220128/operatsiya-1770017160.html

Хирурги в Югре провели уникальную операцию, чтобы спасти пациенту руку

Хирурги в Югре провели уникальную операцию, чтобы спасти пациенту руку - РИА Новости, 28.01.2022

Хирурги в Югре провели уникальную операцию, чтобы спасти пациенту руку

Хирурги в Сургутской травмбольнице в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) пришили пациенту руку к животу для того, чтобы восстановить ее функции, сообщает... РИА Новости, 28.01.2022

2022-01-28T16:17

2022-01-28T16:17

2022-01-28T16:17

здоровье - общество

ханты-мансийский автономный округ

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/33575/74/335757498_0:108:720:513_1920x0_80_0_0_cb48d9f700f95e279842a76d62f8b32a.jpg

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 янв - РИА Новости. Хирурги в Сургутской травмбольнице в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) пришили пациенту руку к животу для того, чтобы восстановить ее функции, сообщает департамент здравоохранения региона."Тридцатипятилетний пациент Сургутской травмбольницы получил тяжелейшие ожоги левой кисти, спасая друга из загоревшегося автомобиля. После глубоких ран кожа и ткани окончательно не восстановились, местами остались оголенными кости. Это привело к ограничению функций конечности. Чтобы помочь мужчине, врачи решили выполнить аутопластику", - говорится в сообщении.Департамент поясняет, что данный вид хирургического вмешательства включает целый набор техник по замещению образовавшихся дефектов собственными тканями пациента. Конкретно в этом случае на поврежденный участок пересаживают донорский лоскут с передней стенки брюшной полости. Сейчас лоскут одновременно уже и часть руки, и еще часть живота."Пациенту придется провести 3-4 недели с пришитой к донорскому участку кистью. Это необходимо для того, чтобы пересаженная ткань прижилась на новом месте и не погибла прежде, чем в кисти сформируется питающее ее новое кровообращение. На следующем этапе хирурги разделят приросший лоскут так, чтобы он повторял анатомическую форму пальцев", - отмечается в сообщении.Чаще всего в клинике к аутопластике прибегают при лечении кистей."Специалисты травмбольницы владеют многими техниками, позволяющими максимально восстанавливать самые разные поврежденные участки - после травм, ожогов, отморожений, пролежней. В данном случае пациенту выполнена пластика лоскутом на питающей ножке. Пересадку делаем и другими способами, выкраивая лоскуты практически по всему телу и перекрывая ими дефекты. Это может быть как просто кожа, так и полнослойный кожный трансплантат, при работе с которым необходимо сшивать мелкие сосуды", - приводятся в сообщении слова заместителя главного врача по медицинской части Владимира Кельметра.

https://ria.ru/20210910/opukhol-1749487458.html

https://ria.ru/20210902/kost-1748066496.html

ханты-мансийский автономный округ

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

здоровье - общество, ханты-мансийский автономный округ