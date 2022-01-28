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Зампостпреда в ООН прокомментировал запрос США на заседание СБ по Украине
Зампостпреда в ООН прокомментировал запрос США на заседание СБ по Украине - РИА Новости, 28.01.2022
Зампостпреда в ООН прокомментировал запрос США на заседание СБ по Украине
Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский выразил надежду, что члены СБ не поддержат проведение заседания Совбеза по Украине, которое запросили США. РИА Новости, 28.01.2022
2022-01-28T17:42
2022-01-28T17:42
2022-01-28T17:55
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ООН, 28 янв - РИА Новости. Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский выразил надежду, что члены СБ не поддержат проведение заседания Совбеза по Украине, которое запросили США.Ранее постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что Вашингтон хочет обсудить на заседании СБ ООН в понедельник якобы "угрожающее поведение" РФ по отношению к Украине и "наращивание" российского военного присутствия на границе."Я не могу припомнить другого случая, когда член СБ предлагал обсудить собственные беспочвенные обвинения и предположения как угрозу международному порядку со стороны кого-то другого. Будем надеяться, что коллеги-члены СБ ООН не поддержат этот явный PR-трюк, позорящий репутацию Совета Безопасности ООН", - написал Полянский в своем Twitter.
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в мире, украина, сша, оон, ситуация в днр и лнр, россия, совет безопасности оон, дмитрий полянский
17:42 28.01.2022 (обновлено: 17:55 28.01.2022)
Зампостпреда в ООН прокомментировал запрос США на заседание СБ по Украине
Зампостпреда в ООН Полянский назвал запрос США на заседание Совбеза по Украине пиар-трюком