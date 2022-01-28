https://ria.ru/20220128/omikron-1769974153.html

Цифры по "омикрону" в России пока меньше, чем в США, заявил Песков

Цифры по "омикрону" в России пока меньше, чем в США, заявил Песков - РИА Новости, 28.01.2022

Цифры по "омикрону" в России пока меньше, чем в США, заявил Песков

Цифры по заболевшим штаммом коронавируса "омикрон" в России пока меньше, чем в Европе и США, нельзя исключать, что они возрастут, сообщил журналистам... РИА Новости, 28.01.2022

2022-01-28T13:35

2022-01-28T13:35

2022-01-28T13:35

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дмитрий песков

здоровье - общество

россия

коронавирус в россии

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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Цифры по заболевшим штаммом коронавируса "омикрон" в России пока меньше, чем в Европе и США, нельзя исключать, что они возрастут, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Эти цифры, они пока меньше, чем в странах Западной Европы, меньше, чем в США. Поэтому нельзя исключать, что они ещё будут увеличиваться", - сказал он.

https://radiosputnik.ria.ru/20220128/kovid-1769951036.html

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2022

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