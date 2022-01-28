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Цифры по "омикрону" в России пока меньше, чем в США, заявил Песков
Цифры по "омикрону" в России пока меньше, чем в США, заявил Песков - РИА Новости, 28.01.2022
Цифры по "омикрону" в России пока меньше, чем в США, заявил Песков
Цифры по заболевшим штаммом коронавируса "омикрон" в России пока меньше, чем в Европе и США, нельзя исключать, что они возрастут, сообщил журналистам... РИА Новости, 28.01.2022
2022-01-28T13:35
2022-01-28T13:35
2022-01-28T13:35
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Цифры по заболевшим штаммом коронавируса "омикрон" в России пока меньше, чем в Европе и США, нельзя исключать, что они возрастут, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Эти цифры, они пока меньше, чем в странах Западной Европы, меньше, чем в США. Поэтому нельзя исключать, что они ещё будут увеличиваться", - сказал он.
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общество, сша, европа, дмитрий песков, здоровье - общество, россия, коронавирус в россии
Цифры по "омикрону" в России пока меньше, чем в США, заявил Песков
Пресс-секретарь Песков: цифры по заразившимся "омикроном" в России пока меньше, в США