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https://ria.ru/20220128/olimpiada-1770017650.html
Плющенко уверен, что в Китае зимняя Олимпиада пройдет на высоком уровне
Плющенко уверен, что в Китае зимняя Олимпиада пройдет на высоком уровне - РИА Новости, 28.01.2022
Плющенко уверен, что в Китае зимняя Олимпиада пройдет на высоком уровне
Российский фигурист и тренер Евгений Плющенко, имеющий два "золота" зимних Олимпийских игр и известный как "Ледовый принц" уверен, что в Китае зимняя Олимпиада... РИА Новости, 28.01.2022
2022-01-28T16:19
2022-01-28T16:19
россия-китай: главное
спорт
олимпийские игры
китай
евгений плющенко
россия
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МОСКВА, 28 янв - Проект "Россия-Китай: Главное". Российский фигурист и тренер Евгений Плющенко, имеющий два "золота" зимних Олимпийских игр и известный как "Ледовый принц" уверен, что в Китае зимняя Олимпиада пройдет на высоком уровне.Недавно в интервью корреспонденту CGTN российский фигурист заявил, что Пекин скоро станет первым в мире городом проведения и летней, и зимней Олимпиады. И это - удивительное достижение.Участвовавший в четырех ОИ Плющенко заявил, что в отличие от Чемпионата мира, Чемпионата Европы и обычных рядовых соревнований, Олимпийские игры являются самым важным и грандиозным спортивным событием в мире. По его словам, в настоящее время эпидемия COVID-19 еще не закончилась, но китайское правительство и китайский народ приложили огромные усилия в борьбе с ней. Для приветствия старта зимних Олимпийских игр в Пекине Плющенко и другие знаменитости двух стран недавно приняли участие в съемках креативного видео CGTN с первым полноценным виртуальным персонажем Аленой, созданным в результате сотрудничества между Китаем и Россией. Таким образом он выразил свою поддержку зимним Олимпийским играм в Пекине. Плющенко уверен, что в Китае зимняя Олимпиада пройдет на высоком уровне.Говоря о российских фигуристах на предстоящих зимних Олимпийских играх в Пекине, Плющенко выразил уверенность в их результатах. Он считает, что у российских фигуристов сильная конкурентоспособность. Во всех дисциплинах фигурного катания у них есть возможность взять "золото", также у них есть и преимущества в командном зачете.Плющенко, известный высокой сложностью своих прыжков и художественной выразительностью выступлений на льду, выиграл олимпийские золотые медали на зимних Олимпийских играх 2006 года в городе Турин (в одиночном катании) и 2014 года в Сочи (в командном катании). Он трехкратный чемпион мира и семикратный чемпион Европы в одиночном катании.
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спорт, олимпийские игры, китай, евгений плющенко, россия
16:19 28.01.2022
 

Плющенко уверен, что в Китае зимняя Олимпиада пройдет на высоком уровне

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЕвгений Плющенко
Евгений Плющенко - РИА Новости, 1920, 28.01.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Евгений Плющенко
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 янв - Проект "Россия-Китай: Главное". Российский фигурист и тренер Евгений Плющенко, имеющий два "золота" зимних Олимпийских игр и известный как "Ледовый принц" уверен, что в Китае зимняя Олимпиада пройдет на высоком уровне.
Недавно в интервью корреспонденту CGTN российский фигурист заявил, что Пекин скоро станет первым в мире городом проведения и летней, и зимней Олимпиады. И это - удивительное достижение.
Участвовавший в четырех ОИ Плющенко заявил, что в отличие от Чемпионата мира, Чемпионата Европы и обычных рядовых соревнований, Олимпийские игры являются самым важным и грандиозным спортивным событием в мире. По его словам, в настоящее время эпидемия COVID-19 еще не закончилась, но китайское правительство и китайский народ приложили огромные усилия в борьбе с ней. Для приветствия старта зимних Олимпийских игр в Пекине Плющенко и другие знаменитости двух стран недавно приняли участие в съемках креативного видео CGTN с первым полноценным виртуальным персонажем Аленой, созданным в результате сотрудничества между Китаем и Россией. Таким образом он выразил свою поддержку зимним Олимпийским играм в Пекине. Плющенко уверен, что в Китае зимняя Олимпиада пройдет на высоком уровне.
Символика Зимних Олимпийских игр в Пекине - РИА Новости, 1920, 28.01.2022
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Говоря о российских фигуристах на предстоящих зимних Олимпийских играх в Пекине, Плющенко выразил уверенность в их результатах. Он считает, что у российских фигуристов сильная конкурентоспособность. Во всех дисциплинах фигурного катания у них есть возможность взять "золото", также у них есть и преимущества в командном зачете.
Плющенко, известный высокой сложностью своих прыжков и художественной выразительностью выступлений на льду, выиграл олимпийские золотые медали на зимних Олимпийских играх 2006 года в городе Турин (в одиночном катании) и 2014 года в Сочи (в командном катании). Он трехкратный чемпион мира и семикратный чемпион Европы в одиночном катании.
 
Россия-Китай: ГлавноеСпортОлимпийские игрыКитайЕвгений ПлющенкоРоссия
 
 
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