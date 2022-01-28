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Россия-Китай: Главное
https://ria.ru/20220128/olimpiada-1769952539.html
Гендиректор ВГТРК: китайские СМИ добьются успеха в освещении Олимпиады
Гендиректор ВГТРК: китайские СМИ добьются успеха в освещении Олимпиады - РИА Новости, 28.01.2022
Гендиректор ВГТРК: китайские СМИ добьются успеха в освещении Олимпиады
Генеральный директор Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании (ВГТРК) Олег Добродеев заявил, что трансляция Олимпийских игр... РИА Новости, 28.01.2022
2022-01-28T12:18
2022-01-28T12:18
россия-китай: главное
олимпийские игры
китай
пекин
олег добродеев
вгтрк
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МОСКВА, 28 янв - Проект "Россия-Китай: Главное". Генеральный директор Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании (ВГТРК) Олег Добродеев заявил, что трансляция Олимпийских игр всегда является большим вызовом, в то же время он верит, что китайские СМИ добьются успеха в освещении предстоящего спортивного события.Генеральный директор ВГТРК сделал это заявление, выступая по видеосвязи на первом Глобальном форуме медиа-инноваций, проведенном Медиакорпорацией Китая (CMG) 26 января в Пекине."Пользуясь случаем, я хочу еще раз приветствовать скорое открытие в Пекине Олимпиады-2022 и хочу поздравить всех наших китайских друзей с праздником, который еще ближе. С наступающим китайским Новым годом!"– добавил он.
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олимпийские игры, китай, пекин, олег добродеев, вгтрк
12:18 28.01.2022
 

Гендиректор ВГТРК: китайские СМИ добьются успеха в освещении Олимпиады

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкГенеральный директор ВГТРК Олег Добродеев
Генеральный директор ВГТРК Олег Добродеев - РИА Новости, 1920, 28.01.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Генеральный директор ВГТРК Олег Добродеев
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МОСКВА, 28 янв - Проект "Россия-Китай: Главное". Генеральный директор Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании (ВГТРК) Олег Добродеев заявил, что трансляция Олимпийских игр всегда является большим вызовом, в то же время он верит, что китайские СМИ добьются успеха в освещении предстоящего спортивного события.
Генеральный директор ВГТРК сделал это заявление, выступая по видеосвязи на первом Глобальном форуме медиа-инноваций, проведенном Медиакорпорацией Китая (CMG) 26 января в Пекине.
"Я хочу пожелать успеха всем, всем коллегам. Я убежден, что тот вызов, Олимпиада и показ Олимпийских игр, – это всегда очень большой и очень серьезный вызов, что все вы, наши дорогие китайские товарищи, наши дорогие китайские коллеги, что вы справитесь и вы еще раз продемонстрируете то, что как Олимпиада, как Олимпийские игры объединяют людей, объединяют независимо от взглядов, от традиций той или иной страны, от политических симпатий или антипатий. Точно так же и телевидение. Телевидение всегда во время Олимпиады невероятно расширяет горизонты и объединяет людей, помогает всему миру на этот пусть короткий, но такой важный момент сплотиться и быть вместе", – отметил Олег Добродеев.
"Пользуясь случаем, я хочу еще раз приветствовать скорое открытие в Пекине Олимпиады-2022 и хочу поздравить всех наших китайских друзей с праздником, который еще ближе. С наступающим китайским Новым годом!"– добавил он.
Уличная инсталляция, посвященная предстоящим Зимним Олимпийским играм – 2022, в Пекине. - РИА Новости, 1920, 27.01.2022
Вчера, 11:44Россия-Китай: Главное
На Олимпиаде в Китае используют мультикамерную систему трансляции матчей
 
Россия-Китай: ГлавноеОлимпийские игрыКитайПекинОлег ДобродеевВГТРК
 
 
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