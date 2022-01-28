Гендиректор ВГТРК: китайские СМИ добьются успеха в освещении Олимпиады

"Я хочу пожелать успеха всем, всем коллегам. Я убежден, что тот вызов, Олимпиада и показ Олимпийских игр, – это всегда очень большой и очень серьезный вызов, что все вы, наши дорогие китайские товарищи, наши дорогие китайские коллеги, что вы справитесь и вы еще раз продемонстрируете то, что как Олимпиада, как Олимпийские игры объединяют людей, объединяют независимо от взглядов, от традиций той или иной страны, от политических симпатий или антипатий. Точно так же и телевидение. Телевидение всегда во время Олимпиады невероятно расширяет горизонты и объединяет людей, помогает всему миру на этот пусть короткий, но такой важный момент сплотиться и быть вместе", – отметил Олег Добродеев.