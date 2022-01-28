Гендиректор ВГТРК: китайские СМИ добьются успеха в освещении Олимпиады
Генеральный директор ВГТРК Олег Добродеев
МОСКВА, 28 янв - Проект "Россия-Китай: Главное". Генеральный директор Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании (ВГТРК) Олег Добродеев заявил, что трансляция Олимпийских игр всегда является большим вызовом, в то же время он верит, что китайские СМИ добьются успеха в освещении предстоящего спортивного события.
"Я хочу пожелать успеха всем, всем коллегам. Я убежден, что тот вызов, Олимпиада и показ Олимпийских игр, – это всегда очень большой и очень серьезный вызов, что все вы, наши дорогие китайские товарищи, наши дорогие китайские коллеги, что вы справитесь и вы еще раз продемонстрируете то, что как Олимпиада, как Олимпийские игры объединяют людей, объединяют независимо от взглядов, от традиций той или иной страны, от политических симпатий или антипатий. Точно так же и телевидение. Телевидение всегда во время Олимпиады невероятно расширяет горизонты и объединяет людей, помогает всему миру на этот пусть короткий, но такой важный момент сплотиться и быть вместе", – отметил Олег Добродеев.
"Пользуясь случаем, я хочу еще раз приветствовать скорое открытие в Пекине Олимпиады-2022 и хочу поздравить всех наших китайских друзей с праздником, который еще ближе. С наступающим китайским Новым годом!"– добавил он.