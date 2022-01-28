https://ria.ru/20220128/ogranicheniya-1769986632.html

В Курской области ужесточили ограничения по COVID-19

В Курской области ужесточили ограничения по COVID-19 - РИА Новости, 28.01.2022

В Курской области ужесточили ограничения по COVID-19

Власти Курской области перевели на дистанционное обучение учреждения дополнительного образования, приостановили работу детских игровых комнат, запретили... РИА Новости, 28.01.2022

2022-01-28T14:23

2022-01-28T14:23

2022-01-28T14:24

распространение коронавируса

общество

курская область

роман старовойт

коронавирусы

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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ВОРОНЕЖ, 28 янв - РИА Новости. Власти Курской области перевели на дистанционное обучение учреждения дополнительного образования, приостановили работу детских игровых комнат, запретили деятельность общепита по ночам, а вузам рекомендовали перевести студентов на удаленку из-за ситуации с распространением COVID-19.Ранее губернатор области Роман Старовойт заявил, что штамм "омикрон" в регионе официально не выявлен, но это не значит, что его там нет."Решением оперштаба по предупреждению распространения коронавируса с 31 января в Курской области приостанавливается деятельность предприятий общественного питания в период с 00:00 до 06:00 (мск), а также детских игровых комнат, детских развлекательных центров, аттракционов в закрытых помещениях, спортбаров, боулингов", - сообщает в пятницу областная администрация.Также приостанавливается работа танцевальных площадок, дискотек и караоке, проведение тематических вечеринок, концертов, конкурсов и викторин на предприятиях общественного питания. Фуд-корты в торговых центрах могут работать только навынос. По-прежнему остаются закрытыми ночные клубы."Реализация дополнительных общеобразовательных программ будет осуществляться с использованием дистанционных образовательных технологий и электронного обучения. На такой же формат переведут занятия в детских школах искусств, хоровых студиях и школах народных промыслов", - информируют областные власти.Кроме того, с 28 января приостанавливаются тренировки для детей в возрасте до 18 лет, за исключением тех, кто проходит спортивную подготовку. Также решением оперштаба на месяц приостанавливаются диспансеризация и профилактические медицинские осмотры, за исключением осмотров при трудоустройстве и на производствах с вредными условиями работы. Рассматривается вопрос о сокращении объемов оказания плановой помощи в поликлиниках."Вузам и ссузам рекомендовано организовать дистанционное обучение с 7 февраля", - сообщает областная администрация.Власти отмечают, что эти меры должны помочь снизить нагрузку на здравоохранение в регионе, поскольку за последние 10 дней количество вызовов в детских поликлиниках увеличилось в 2,6 раза, во взрослых - на 65%.

https://ria.ru/20220127/ogranicheniya-1769781847.html

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общество, курская область, роман старовойт, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии