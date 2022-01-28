В Ереване опровергли заявление Баку об обстрелах позиций на границе
Минобороны Армении опровергло заявление Азербайджана об обстрелах позиций на границе
Армянские военнослужащие на границе с Азербайджаном
ЕРЕВАН, 28 янв – РИА Новости. Минобороны Армении опровергло заявление Баку об обстрелах азербайджанских позиций на границе, обвинив военных ВС Азербайджана в беспорядочной стрельбе.
Ранее оборонное ведомство Азербайджана заявило, что вооруженные силы Армении якобы обстреляли азербайджанские позиции на товузском направлении.
"Распространенное министерством обороны Азербайджана заявление о том, что 27 января подразделения ВС Армении открыли огонь по азербайджанским боевым позициям, дислоцированным на северо-восточном направлении армяно-азербайджанской границы, является дезинформацией", - говорится на сайте армянского военного ведомства.
Отмечается, что "на самом деле 27 января примерно в 22.00 (21.00 мск) на указанном участке с азербайджанской стороны были произведены несколько беспорядочных выстрелов, на которые армянские подразделения не ответили.
В первой половине января Минобороны Азербайджана сообщило о гибели военнослужащего в результате обстрела на границе с Арменией. В свою очередь, минобороны Армении заявило об использовании Азербайджаном при обстреле на границе артиллерии и беспилотников и гибели трех военных. В Баку опровергли информацию о применении артиллерии и авиации. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила тогда, что Россия серьезно обеспокоена обострением на армяно-азербайджанской границе и призывает стороны воздержаться от силового решения.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта и приведшие к жертвам и среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь, оставшись на занятых позициях, и обменяться пленными и телами погибших. Кроме того, Баку перешли Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые в межвоенное время находились под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики. В регионе, включая Лачинский коридор, разместились российские миротворцы.