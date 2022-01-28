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В Ереване опровергли заявление Баку об обстрелах позиций на границе

В Ереване опровергли заявление Баку об обстрелах позиций на границе - РИА Новости, 28.01.2022

В Ереване опровергли заявление Баку об обстрелах позиций на границе

Минобороны Армении опровергло заявление Баку об обстрелах азербайджанских позиций на границе, обвинив военных ВС Азербайджана в беспорядочной стрельбе. РИА Новости, 28.01.2022

2022-01-28T17:17

2022-01-28T17:17

2022-01-28T17:17

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азербайджан

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минобороны азербайджана

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ЕРЕВАН, 28 янв – РИА Новости. Минобороны Армении опровергло заявление Баку об обстрелах азербайджанских позиций на границе, обвинив военных ВС Азербайджана в беспорядочной стрельбе.Ранее оборонное ведомство Азербайджана заявило, что вооруженные силы Армении якобы обстреляли азербайджанские позиции на товузском направлении.Отмечается, что "на самом деле 27 января примерно в 22.00 (21.00 мск) на указанном участке с азербайджанской стороны были произведены несколько беспорядочных выстрелов, на которые армянские подразделения не ответили.В первой половине января Минобороны Азербайджана сообщило о гибели военнослужащего в результате обстрела на границе с Арменией. В свою очередь, минобороны Армении заявило об использовании Азербайджаном при обстреле на границе артиллерии и беспилотников и гибели трех военных. В Баку опровергли информацию о применении артиллерии и авиации. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила тогда, что Россия серьезно обеспокоена обострением на армяно-азербайджанской границе и призывает стороны воздержаться от силового решения.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта и приведшие к жертвам и среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь, оставшись на занятых позициях, и обменяться пленными и телами погибших. Кроме того, Баку перешли Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые в межвоенное время находились под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики. В регионе, включая Лачинский коридор, разместились российские миротворцы.

https://ria.ru/20220115/karabakh-1768033157.html

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