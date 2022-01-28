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В ЛНР заявили об одном обстреле со стороны украинских силовиков за сутки
В ЛНР заявили об одном обстреле со стороны украинских силовиков за сутки - РИА Новости, 28.01.2022
В ЛНР заявили об одном обстреле со стороны украинских силовиков за сутки
Украинские силовики один раз за сутки обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, сообщили РИА Новости в представительстве ЛНР в... РИА Новости, 28.01.2022
2022-01-28T09:11
2022-01-28T09:11
в мире
украина
вооруженные силы украины
луганская народная республика
донбасс
сцкк
ситуация в днр и лнр
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ЛУГАНСК, 28 янв - РИА Новости. Украинские силовики один раз за сутки обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, сообщили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Ранее в ЛНР заявляли, что в четверг ВС Украины после десяти дней тишины обстреляли территорию республики, в результате чего погиб сотрудник Народной милиции."За истекшие сутки со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня", - сказал офицер представительства ЛНР в СЦКК.По его словам, украинские силовики обстреляли подконтрольное республике село Веселогоровка из гранатомета и крупнокалиберного пулемета.Летом 2020 года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
https://ria.ru/20220127/razvedka-1769825007.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220127/lnr-1769778146.html
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в мире, украина, вооруженные силы украины, луганская народная республика, донбасс, сцкк, ситуация в днр и лнр
09:11 28.01.2022
 
В ЛНР заявили об одном обстреле со стороны украинских силовиков за сутки

Представительство ЛНР заявило об одном обстреле со стороны украинских силовиков за сутки

© РИА Новости / Валерий МельниковВоеннослужащие в Донбассе
Военнослужащие в Донбассе - РИА Новости, 1920, 28.01.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 28 янв - РИА Новости. Украинские силовики один раз за сутки обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, сообщили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Ранее в ЛНР заявляли, что в четверг ВС Украины после десяти дней тишины обстреляли территорию республики, в результате чего погиб сотрудник Народной милиции.
Военнослужащий вооруженных сил Украины на линии разграничения в Донбассе - РИА Новости, 1920, 27.01.2022
Вчера, 16:45
ВСУ ведут радиоэлектронную разведку в Донбассе, сообщили в ЛНР
"За истекшие сутки со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня", - сказал офицер представительства ЛНР в СЦКК.
По его словам, украинские силовики обстреляли подконтрольное республике село Веселогоровка из гранатомета и крупнокалиберного пулемета.
Летом 2020 года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
Боец ЛНР на линии соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 27.01.2022
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